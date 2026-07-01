Индустриското производство во Македонија повторно се врати во негативната зона, откако во мај е забележан пад од 2 отсто во споредба со истиот месец минатата година, објави Државниот завод за статистика

Со новото намалување практично е поништен позитивниот резултат од април, кога производството порасна за 7,6 отсто. Вкупната слика од почетокот на годината останува неповолна, бидејќи во периодот од јануари до мај индустриското производство е намалено за 0,3 отсто во однос на истиот период во 2025 година.

Податоците покажуваат големи осцилации во домашната индустрија. Годината почна со пад од 6,6 отсто во јануари и 4,2 отсто во февруари. Во март беше регистриран раст од 3 отсто, а во април од 7,6 отсто, но мај повторно донесе намалување.

Главниот товар во мај го понесува преработувачката индустрија, каде производството е намалено за 2,6 отсто. Пад од 3,6 отсто е регистриран и во рударството и вадењето камен. Единствено снабдувањето со електрична енергија, гас, пареа и климатизација бележи раст од 6,1 отсто.

Најсилно намалување е забележано кај производството на машини и уреди, кое паднало за 12,9 отсто. Производството на електрична опрема е намалено за 7,8 отсто, а кај моторните возила, приколките и полуприколките е регистриран пад од 2,3 отсто.

Послабо производство има и во низа дејности важни за домашната економија, меѓу кои прехранбената индустрија, производството на пијалаци, тутун, текстил, облека, хемиски и фармацевтски производи, метали и метални производи.

Според намената на производите, најголемо намалување од 8,4 отсто има кај нетрајните производи за широка потрошувачка. Капиталните производи се намалени за 3,3 отсто, а трајните производи за широка потрошувачка за 1,1 отсто. Раст има кај енергијата и интермедијарните производи.

Дополнителен сигнал за состојбата во секторот се податоците за вработеноста. Во април бројот на работници во индустријата бил намален за 2,3 отсто на годишно ниво, додека во првите четири месеци од годината падот изнесувал 3 отсто.

Иако македонската економија во првото тримесечје оствари раст на БДП од 3,1 отсто, индустриските податоци покажуваат дека растот не е рамномерно распределен и дека производствениот сектор сè уште нема стабилна нагорна линија.

Следните месеци ќе покажат дали мајскиот пад е краткотрајна корекција по силниот априлски раст или најава за ново забавување на индустриската активност.