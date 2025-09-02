Индонезиската полиција ги нападна групите кои протестираат за човекови права со солзавец во близина на кампус

Индонезиската полиција фрли солзавец врз толпите демонстранти во близина на два универзитета во големиот регионален град Бандунг, соопштија студентските групи и властите, зголемувајќи ги тензиите околу протестите во кои загинаа осум лица од минатата недела, пренесува Ројтерс.

Протестите што започнаа пред една недела во Џакарта, главниот град, насочени кон владините трошоци, како што се зголемените бенефиции за пратениците, ескалираа низ целата земја, со некои немири и грабежи откако полициско возило удри и уби возач на мотоцикл-такси.

Најмалку осум лица загинаа во протестите, изјави вишиот министер Аирланга Хартарто. Властите фрлија солзавец врз толпите во близина на кампусите, објавија на Инстаграм групите на Исламскиот универзитет во Бандунг, или UNISBA, и блискиот универзитет Пасундан, повеќе од 140 км западно од Џакарта.

Властите фрлија солзавец од пред портите на кампусот, а исто така испукаа и гумени куршуми, повредувајќи едно лице, изјави за Ројтерс Мухамед Илхам, студент на Пасундан. „Имаше еден студент кој беше погоден од гумениот куршум, два истрела“, рече тој во вторник.

Полицискиот службеник Хендра Рочмаван изјави дека властите не влегле во кампусите, туку се обиделе да ги растераат толпите демонстранти кои не се студенти и бараат заштита во рамките на кампусот, бидејќи толпите ги блокирале патиштата во областа.

Ректорот на УНИСБА, Харитс Ну’ман, го повтори полициското соопштение, велејќи дека кампусот служи како медицински центар за демонстрантите.

Студентското тело на УНИСБА ги обвини безбедносните сили дека се обидуваат да ги замолчат неистомислениците, велејќи дека тие „брутално нападнале“ на кампусот со солзавец што предизвикал проблеми со дишењето кај некои студенти.

Универзитетските студенти долго време се сметаат за авангарди на индонезиската демократија, преземајќи водечка улога во протестите што помогнаа во соборувањето на авторитарниот лидер претседателот Сухарто во 1998 година.

Сегашниот претседател Прабово Субианто, воен лидер под Сухарто, се сретна со синдикатите, од кои некои се придружија на протестот минатата недела за зголемување на минималната плата, и рече дека им рекол на пратениците да разговараат за законите за труд, според соопштението од неговата канцеларија.

Шефот на Конфедерацијата на синдикати на Индонезија, Саид Икбал, на прес-конференција изјави дека му кажал на Прабово за барањата на работниците, како што се крај на евтината работна сила, аутсорсинг на работни места и намалување на данокот на доход.

Прабово предупреди дека полицијата и војската ќе застанат цврсто против насилните ескалации.

Меѓународните групи за човекови права го критикуваа безбедносниот одговор на протестите.

„Индонезиските власти постапија неодговорно третирајќи ги протестите како акти на предавство или тероризам“, рече Минакши Гангули, заменик-директор за Азија на Хјуман рајтс воч со седиште во Њујорк.

Канцеларијата за човекови права на Обединетите нации побара да се истражат обвинувањата за кршење на правата од страна на безбедносните сили.

„Апелираме за брзи, темелни и транспарентни истраги за сите наводни кршења на меѓународното право за човекови права, вклучително и во однос на употребата на сила“, рече нејзиниот портпарол, Равина Шамдасани.

Полицијата во Џакарта соопшти дека го уапсила како осомничен за кривично дело директорот на непрофитната група за правна помош Локатару Фондација, Делпедро Мархаен, поради обвинувања за поттикнување немири меѓу малолетни деца.