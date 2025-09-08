„Индексот е посилен од пендрекот“: Студентите денеска на протест пред Владата на Србија

Студентите од високошколските установи во блокада најавија за денеска, 8 септември, во 14 часот, протест под мотото „Индексот е посилен од пендрекот“ пред Владата на Србија, јави ТВ Н1.

„Во понеделник сè запира. Се гледаме“, порачаа студентите преку социјалните мрежи.

На Инстаграм беше објавена и илустрација со планот на протестот. Според најавите, точките на движење ги вклучуваат Владата на Србија, Палатата на правдата, зградата на Единицата за обезбедување на одредени личности и објекти, како и Секторот за внатрешна контрола при Министерството за внатрешни работи.

View this post on Instagram A post shared by Samoorganizovana grupa studenata – Blokada (@studenti_u_blokadi)



Изминатата недела низ повеќе градови во Србија се одржаа собири под слоганот „Граѓани против блокади“. Паралелно со нив беа организирани и контрапротести, при што во дел од градовите приврзаниците на владејачката Српска напредна партија (СНС), кои пристигнале организирано од други места, беа растерани и спречени да ги одржат своите говори и предвидената програма.

Министерството за внатрешни работи во неделата навечер објави податоци за бројот на учесници на протестите на СНС против блокадите што се одржаа низ Србија.

Попладнето во неделата, собири на приврзаниците на СНС се одржаа во Ниш, Шабац, Чачак, Косјериќ, Крагуевац, Нови Сад и други градови. Во некои од нив, двете групи беа разделени наспроти една со друга. Во Ниш, протестот на СНС се одржа на едната страна од реката Нишава, додека контрапротестот беше на другата страна, со што беше избегнато директно судир.

Имаше изолирани инциденти, но во повеќето градови до 22 часот ситуацијата се смири, а граѓаните се разотидоа.