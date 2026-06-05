Неколку вработени биле повредени откако предниот дел од системот за слетување на авионот „Боинг 787“ ненадејно се урнал додека леталото било паркирано на аеродромот во Франкфурт, соопшти авиокомпанијата Луфтханза, пренесува Ројтерс.

„Патниците сè уште немаа започнато со качување во авионот“, изјави портпарол на компанијата во писмено соопштение. Тој додаде дека во моментот на инцидентот во авионот се наоѓале членови на екипажот и персонал од аеродромот.

„Неколку вработени се повредени и во моментов добиваат медицинска помош“, соопштија од Луфтханза.

Портпарол на Боинг изјави дека компанијата е запознаена со инцидентот и му дава поддршка на својот клиент, но не откри дополнителни детали.

Фоторепортер на Ројтерс забележал повеќе возила на итната помош и спасувачките служби околу двомоторниот широкотрупен авион, кој делумно бил потпрен на својот труп поради колапсот на предниот стап.

Инцидентот се случил во 12:45 часот по локално време, а авионот требало да полета за Лос Анџелес како лет LH450, соопшти Луфтханза.

„Во моментов ги истражуваме точните околности на настанот заедно со надлежните институции“, додаваат од компанијата.

Моделот Боинг 787, поточно верзијата 787-9 што ја користи Луфтханза, е релативно ново дополнување во флотата на авиокомпанијата. Компанијата планира постепено да ги повлече постарите и помалку ефикасни авиони и да ја поедностави својата флота.