Адвокатот на Џефри Епштајн се согласи да плати дури 35 милиони долари за решавање на групна тужба во која двајца од советниците на осрамотениот финансиер се обвинети за помагање и поттикнување на неговата сексуална трговија со млади жени и тинејџерки, според судски поднесок, пренесува Гардијан.

Адвокатската канцеларија „Бојес Шилер Флекснер“ што ги застапува жртвите на Епштајн, го објави спогодбата во кратка изјава поднесена до федералниот суд во Менхетен во четврток. Доколку биде одобрен од судија, договорот ќе стави крај на тужбата од 2024 година поднесена против поранешниот личен адвокат на Епштајн, Дарен Индајк, и поранешниот сметководител Ричард Кан, кои се ко-извршители на имотот на покојниот Епштајн.

Имотот на Епштајн претходно формираше фонд за реституција кој им исплати 121 милион долари на жртвите. Имотот, исто така, им исплати 49 милиони долари во дополнителни спогодби на жртвите. Ни Индајк ниту Кан „не признаа или отстапија од недолично однесување“ како дел од спогодбата објавена во четврток, изјави нивниот адвокат Даниел Вајнер во изјава испратена по е-пошта.

„Бидејќи не направија ништо погрешно, ко-извршителите беа подготвени да се борат против тужбите против нив до судење, но се согласија да посредуваат и да ја решат оваа тужба со цел да се постигне конечност во однос на сите потенцијални тужби против имотот на Епштајн“, рече Вајнер. Вајнер рече дека спогодбата ќе обезбеди „доверлив пат за финансиска помош“ за жртвите на Епштајн кои сè уште не ги решиле тужбите против имотот.

Епштајн почина во затвор во Њујорк во август 2019 година, а смртта беше прогласена за самоубиство. Во тужбата од 2024 година, адвокатите на „Бојс Шилер Флекнер“ рекоа дека Индајк и Кан му помогнале на Епштајн да создаде сложена мрежа од корпорации и банкарски сметки што му овозможиле да ги скрие своите злоупотреби и да им плати на жртвите и регрутерите, додека им оставале „богато компензирани“ за нивната работа.

Адвокатската фирма „Бојс“ претходно помогнала да се добијат спогодби од 365 милиони долари со „Џеј Пи Морган Чејс“ и „Дојче Банк“, откако ги обвиниле дека пропуштиле црвени знамиња за Епштајн, некогаш профитабилен клиент.