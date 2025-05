Илон Маск ја напушта администрацијата на Доналд Трамп

Американскиот милијардер и извршен директор на „Тесла“, Илон Маск, објави на социјалната мрежа X дека ја напушта својата функција во администрацијата на Доналд Трамп. Белата куќа потврди дека неговото заминување е во тек.

„Како што завршува мојот планиран ангажман како специјален владин претставник, би сакал да му се заблагодарам на претседателот Доналд Трамп за можноста да помогнам во намалување на непотребното трошење“, напиша Маск.

Тој додаде дека „мисијата на ДОГЕ“, позната како иницијатива за зголемување на ефикасноста во федералната влада, „ќе се засилува со текот на времето како што ќе станува начин на живот“.

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.

The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.

— Elon Musk (@elonmusk) May 29, 2025