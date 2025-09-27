саб, 27 септември, 2025

Илон Маск и принцот Ендру меѓу споменатите во досиејата на Епштајн

Документите, доставени до Комитетот за надзор во Претставничкиот дом, содржат телефонски пораки, летачки манифести, финансиски записи и делови од дневниот распоред на Епштајн

Илон Маск и Доналд Трамп на прошталната средба во Белата куќа на 30 мај 2025 година | Белата куќа (The White House, Molly Riley), јавен домејн, Викимедија комонс

Илон Маск и британскиот принц Ендру се меѓу именуваните личности во нови документи што ги објавија демократите во американскиот Конгрес, поврзани со осудениот сексуален престапник Џефри Епштајн.

Документите, доставени до Комитетот за надзор во Претставничкиот дом, содржат телефонски пораки, летачки манифести, финансиски записи и делови од дневниот распоред на Епштајн, пишува Би-би-си.

Во една белешка од декември 2014 година пишува дека Маск бил поканет на приватниот остров на Епштајн, иако претходно тој изјави дека ја одбил поканата.

Одделно, документ за лет од Њу Џерси до Флорида во мај 2000 година го наведува принцот Ендру како патник заедно со Епштајн и неговата блиска соработничка Гислејн Максвел, осудена во 2021 година за трговија со малолетнички за секс. Во редактирани финансиски записи се споменуваат и исплати за „масажи за Ендру“.

Документите содржат и референци за планиран ручек со претприемачот Питер Тил во ноември 2017 година, појадок со поранешниот советник на Доналд Трамп, Стив Бенон, во февруари 2019 година, како и најава за забава со појадок со основачот на Мајкрософт, Бил Гејтс, во декември 2014 година. Гејтс во 2022 година изјави дека средбите со Епштајн биле „грешка“.

