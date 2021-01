Илон Маск ги збуни инвеститорите, наместо во апликацијата „Сигнал“ инвестирале во компанија со слично име

Повикот на Илон Маск да се користи „Сигнал“ ги збуни инвеститорите, кои своите пари ги инвестирале во погрешна компанија.

Извршниот директор на компанијата „Тесла“ на 7 јануари на Твитер ја испрати пораката „користете Сигнал“, што се однесуваше на шифрираната апликација за пораки „Сигнал“. Веќе од следниот ден, акциите на сосема друга и неповрзана компанија наречена „Сигнал Адвенс“ (Signal Advance) пораснале за 527 отсто и дополнителни 91 процент во петокот.

Апликацијата „Сигнал“ на која мислеше Маск е креирана од страна на невладина организација и служи како алтернатива на популарните апликации за испраќање на пораки како Вибер, Ватсап и Фејсбук Месинџер.

Од апликацијата во петокот на Твитер се огласија дека немаат никаква поврзаност со „Сигнал Адвенс“, чија цена на акциите за два дена се зголеми 12 пати, од 60 центи на 7,19 долари.

„Разбирливо е што луѓето сакаат да инвестираат во рекордниот раст на Сигнал, но ова не сме ние“, напишаа од апликацијата и додаваат дека се независни и дека нивна единствена инвестиција е во приватноста на корисниците.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?

It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf

— Signal (@signalapp) January 8, 2021