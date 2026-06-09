Спасувачите низ урнатите згради правеа големи пребарувања во јужните Филипини за да се осигурат дека никој не е заробен, еден ден откако еден од најсилните земјотреси што ја погоди земјата за половина век каде настрадаа најмалку 37 лица, и беа раселени повеќе од 20.000 луѓе, пренесува Асошиејтед Прес.

Само четири лица се сметаат за исчезнати во официјалните евиденции во јужните провинции во близина на местото каде што земјотресот со јачина од 7,8 степени го погоди во понеделник наутро, но Канцеларијата за цивилна одбрана призна дека неколку урнати и тешко оштетени згради мора темелно да се проверат за евентуални преживеани или жртви.

Земјотресот со епицентар во близина на Минданао, вториот најнаселен филипински остров, повреди речиси 500 луѓе и расели повеќе од 20.000, од ​​кои повеќето избегаа во засолништа за итни случаи.

Многу луѓе кои ги напуштија своите домови се плашеа од цунами. Бранови до 1,4 метри (4,6 стапки) над нивото на плимата беа измерени на Филипините, но единствената штета од цунами пријавена беше на шест бараки на потпорници во крајбрежно село. Помали бранови се исфрлија на брегот во Индонезија и Палау, па дури и во јужна Јапонија.

Лизгањето на земјиштето и уривањето на згради предизвикаа неколку смртни случаи

Земјотресот остави трага од уништување, вклучително и во Генерал Сантос, жив крајбрежен град со повеќе од 700.000 луѓе познат како главен град на туната во земјата, каде што најмалку 13 лица загинаа во урнати згради и поради паѓање на остатоци.

Најмалку 18 загинаа во покраината Сарангани, главно во лизгање на земјиштето што ги закопа куќите во планинскиот град Глан, според Рафаелито Алехандро од Канцеларијата за цивилна одбрана.

Другите смртни случаи се пријавени во јужните провинции Јужен Котабато и Оксидентал Давао, како и на островот Балут, соопштија официјални лица за реагирање при катастрофи.