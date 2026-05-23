Приближно 40.000 жители во округот Оринџ, Калифорнија, имаат наредби за евакуација бидејќи властите се загрижени дека резервоарот исполнет со токсична хемикалија ќе протече или ќе експлодира, пренесува Си-Ен-Ен.

Властите ги поминаа изминатите два дена обидувајќи се да спречат експлозија на резервоарот, кој е полн со хемикалијата метил метакрилат, откако почна да се прегрева. Наредби за евакуација беа издадени за оние во областа од 9 квадратни милји околу објектот, што влијаеше на над 40.000 жители.

Хемикалијата, позната и како MMA, се користи за производство на пластика и потенцијално може да предизвика респираторни проблеми ако луѓето се изложени, според Агенцијата за заштита на животната средина.

Температурата на резервоарот продолжува да се намалува, изјави началникот на Одделот за противпожарна служба на округот Оринџ и командант на унифицирани инциденти, Крег Кови, во ажурирање во петокот вечерта. Службениците користат дронови за да ја следат температурата на резервоарот.

„Температурата е намалена на околу 61 степен, при што 50 е нејзино најдобро место“, рече Кови, додавајќи дека службениците работат преку ноќ за да спречат експлозија или протекување на резервоарот.

Ладењето на резервоарот „ни дава можност повторно да размислиме за ангажирање во непосредна близина за да имплементираме некои од концептите што беа надвор од кутијата“, додаде Кови.

Во петокот, полицијата упати обратен повик на 911 за да им каже на луѓето да се евакуираат и објави на социјалните медиуми за евакуациите, рече началникот на полицијата во Гарден Гроув, Амир Ел-Фара. Околу 15% од луѓето – или околу 6.000 жители – од областа на евакуација одбија да заминат, рече тој. Тринаесет училишта и два објекти во рамките на Обединетиот училишен округ Гарден Гроув беа исто така евакуирани во петок наутро.

Четири засолништа за евакуација беа отворени за жителите раселени поради наредбите за евакуација, а уште два засолништа беа отворени рано во саботата, бидејќи засолништето лоцирано во Фоунтин Вали го достигна капацитетот. Исто така, беа понудени намалени цени во блиските хотели за време на празничниот викенд.

Дополнително, гласачкиот центар во Гарден Гроув, заедно со голем број гласачки кутии, ќе биде затворен во сабота, објави во петокот Регистраторот на гласачи во округот Оринџ. Оние кои се раселени поради евакуацијата беа охрабрени да користат кој било од другите 38 гласачки центри во округот за да го дадат својот глас пред прелиминарните избори на 2 јуни.

Индустриската локација каде што се наоѓа резервоарот е оддалечена околу 8 километри од Дизниленд и околу 6 километри од тематскиот парк Нотс Бери.