Околу 1.700 станбени згради во украинската престолнина Киев сè уште се без греење по рускиот напад со ракети и беспилотни летала претходно оваа недела, изјави денеска градоначалникот на Киев, Виталиј Кличко. Москва нагло ги интензивираше бомбардирањата на енергетскиот систем на Украина откако го нападна својот сосед во 2022 година.

Русија започна огромен напад врз енергетскиот систем на Украина во саботата, потресувајќи го Киев со експлозии преку ноќ, оставајќи 1,2 милиони објекти без струја низ целата земја за време на зимските температури под нулата.

„Главните цели на Русија во моментов се нашиот енергетски сектор, критичната инфраструктура и станбените згради“, рече украинскиот претседател Володимир Зеленски на X.

Само оваа недела, тој рече дека Русија лансирала повеќе од 1.700 борбени беспилотни летала, над 1.380 водени воздушни бомби и 69 ракети врз Украина.

Секој масовен напад од страна на Русија може да има разорно влијание, рече Зеленски, кој во неделата ја посети Литванија.

„Работиме со секој лидер за зајакнување на Украина. Секој мора јасно да ја разбере заканата што доаѓа од Русија“, рече тој.

Вицепремиерот Олексиј Кулеба во саботата изјави дека повеќе од 3.200 згради во Киев биле без греење доцна таа вечер, што е намалување во споредба со 6.000 наутро.

Од вчера вечерта, вработените во комуналните услуги и енергетските компании го вратија снабдувањето со топлина во повеќе од 1.600 згради. Тие продолжуваат да работат на враќање на услугите во домовите на жителите на Киев“, рече Кличко на Телеграм.

Нападот од големи размери врз украинската престолнина се случи токму кога украинските, руските и американските преговарачи разговараа за опциите во Абу Даби за завршување на војната.