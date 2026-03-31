Илјадници војници од елитната 82-ра воздушно-десантна дивизија на американската армија почнаа да пристигнуваат на Блискиот Исток, изјавија двајца американски функционери за Ројтерс, додека претседателот Доналд Трамп ги разгледува своите следни чекори во војната против Иран .

Ројтерс првпат објави на 18 март дека администрацијата на Трамп размислува за распоредување илјадници дополнителни американски војници на Блискиот Исток, потег што би ги проширил опциите за да вклучи распоредување сили на иранска територија.

Падобранците, со седиште во Форт Браг, Северна Каролина, се додаваат на илјадниците дополнителни морнари, маринци и сили за специјални операции испратени во регионот. Во текот на викендот, околу 2.500 маринци пристигнаа на Блискиот Исток.

Функционерите, зборувајќи под услов на анонимност, не кажаа конкретно каде се распоредуваат војниците, но потегот беше очекуван.

Дополнителните војници на Армијата вклучуваат елементи од штабот на 82-та воздухопловна дивизија, одредена логистичка и друга поддршка и еден борбен тим на бригадата.

Не е донесена одлука за испраќање трупи во Иран, но тие ќе изградат капацитет за потенцијални идни операции во регионот, изјави еден од изворите.

Војниците би можеле да бидат искористени за неколку цели во војната со Иран, вклучително и обид за заземање на островот Харг, центар за 90% од извозот на нафта на Иран.

Порано овој месец, Ројтерс објави дека во администрацијата на Трамп имало дискусии за операција за преземање на островот. Таквиот потег би бил многу ризичен , бидејќи Иран може да стигне до островот со ракети и беспилотни летала.

Ројтерс претходно објави дека администрацијата разговарала за користење на копнени сили во Иран за екстракција на високо збогатен ураниум, иако таа опција би можела да значи американски трупи подлабоко во Иран за потенцијално подолги временски периоди, обидувајќи се да ископаат материјал што е длабоко под земја.

Внатрешните дискусии во администрацијата на Трамп, исто така, вклучуваат потенцијално распоредување на американски трупи во Иран за да се обезбеди безбеден премин за танкерите со нафта низ Ормускиот теснец. Иако таа мисија би се остварила првенствено преку воздухопловни и поморски сили, тоа би можело да значи и распоредување на американски трупи на брегот на Иран.

Трамп во понеделник изјави дека САД се во преговори со „поразумен режим“ за ставање крај на војната во Иран, но го повтори предупредувањето до Техеран да го отвори Ормускиот теснец или да ризикува американски напади врз неговите нафтени бунари и електрани.

Секоја употреба на американски копнени трупи – дури и за ограничена мисија – би можела да претставува значителен политички ризик за Трамп, со оглед на ниската поддршка на американската јавност за кампањата во Иран и сопствените предизборни ветувања на Трамп да избегне вплеткување на САД во нови конфликти на Блискиот Исток.

Од почетокот на операциите на 28 февруари, САД извршија напади врз повеќе од 11.000 цели. Повеќе од 300 американски војници се повредени, а 13 припадници на вооружените сили се убиени како дел од операцијата „Епски бес“.