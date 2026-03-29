Десетици илјади се собраа во Лондон на марш против крајната десница, во најголемата мултикултурна демонстрација во историјата на Обединетото Кралство, пренесува Гардијан.

Организаторите тврдеа дека половина милион луѓе допатувале во главниот град за маршот на Алијансата „Заедно“. Полицијата процени дека бројот на присутни е поблиску до 50.000, иако призна дека е тешко точно да се утврди бројката поради распространетоста на толпата.

Почнувајќи од Парк Лејн, повеќе од 100 добротворни организации, кампањски групи и синдикати маршираа до Трафалгар Сквер преку Вајтхол, во знак на единство против крајнодесничарската политика.

Протестот беше одговор на митингот на Томи Робинсон „обединете го кралството“ во септември, кога 110.000 луѓе маршираа низ центарот на Лондон.

Настанот беше поддржан од широк круг познати личности, меѓу кои актерите Кристофер Еклстон, Дејвид Хервуд, Лени Хенри, Стив Куган, Тоби Џонс, Лоли Адефопе и Максин Пик, музичарите Палома Фејт, Шарлот Черч, Брајан Ино и Беверли Најт, како и комичарот Џејмс Акастер.

Пристигнале десетици автобуси од целата земја, меѓу кои 10 само од Манчестер.

Демонстрантите следеа настапи на Self Esteem, Jessie Ware, Katy B, Joy Crookes, UB40 и Hot Chip.

Говорите на пратеничката од Лабуристичката партија Дајан Абот и лидерот на Зелената партија, Зак Полански, предизвикаа силни извици од насобраната толпа на Вајтхол.

Полански ѝ порача на толпата: „Вратете се во вашите заедници, во заедничките центри, во вашите синдикати, кај вашите пријатели, кај вашите соседи.

„Мора да се организираме во нашите заедници. Локалните избори доаѓаат за само неколку недели“, додаде тој.

„Ќе ја победиме омразата. Време е надежта повторно да стане нормална.“

Подоцна, тој рече дека бранот се врти против крајната десница, додавајќи: „Имаше мрачни времиња, знам дека луѓето беа исплашени и дека бевме уплашени, но денови како овој се тука за да испратат порака – порака до Томи Робинсон, до Најџел Фараж, до оние што им попуштаат.“

Присутните ги покажаа и некои од своите најдобри костими, меѓу кои и Исус и смртта со коса.

Вуди, дел од групата „Прекинете ги врските со фосилните горива“ и облечен како смртта, за „Гардијан“ изјави дека дошол „облечен како Големата нафта“.

„Големата нафта е еден од главните финансиери на Reform UK“, рече тој. „Тука сме за да ја истакнеме таа врска и потребата да се прекинат врските со фосилните горива.

„Пипците на Големата нафта се протегаат низ многу индустрии, а токму тие овозможувачи на индустријата на фосилни горива ние, како движење ‘Прекинете ги врските со фосилните горива’, ги таргетираме.“

Тој додаде: „Сега сум во средината на педесеттите години и слушам луѓе како зборуваат за левица и десница на начин каков што не сум слушнал откако бев на училиште.“

Тој рече дека е важно левицата да се обедини и да работи заедно, нешто што десницата, како што оцени, го прави добро „и покрај тоа што има огромни разлики“.

„На некој начин ова е игра на бројки. Ова е навистина важно за да се испрати порака. Затоа сум навистина возбуден што сум тука денес и што сум дел од нешто многу поголемо.“

Присутни беа и многу други еколошки групи. „Црвените бунтовници“ од „Extinction Rebellion“ тивко се движеа во спротивна насока од маршот, со лица обоени во бело и црвени наметки. Тие рекоа дека сакаат да го свртат вниманието кон климатската криза.

Метрополитен полицијата соопшти дека две лица биле уапсени поради качување на столбовите на Националната галерија, а имало уште пет други апсења.

Одделно, полицијата уапсила 18 лица за кои рече дека организирале протест во поддршка на Palestine Action пред зградата на Њу Скотланд Јард.

Ова се случува само неколку дена откако полицијата во Лондон соопшти дека повторно ќе апси демонстранти кои држат натписи во поддршка на оваа група.

Во февруари, полицијата престана со таквите апсења откако Високиот суд пресуди дека владината забрана на групата е незаконска.

Сепак, Мет оваа недела соопшти дека нејзините службеници повторно ќе почнат со такви апсења, бидејќи жалбената постапка против пресудата веројатно ќе трае неколку месеци.

Одделно од протестите во центарот на Лондон, двајца млади активисти од младинската климатска група за правда Green New Deal Rising го прекинаа говорот на Најџел Фараж на митинг на Reform UK во Кројдон.

Видео-снимка споделена со „Гардијан“ покажува како демонстрантите го предизвикуваат Фараж во конференцискиот центар Fairfield Halls, проследено со гласни свирежи, додека обезбедувањето ги оттурнува. „Не си добредојден во Лондон“, извика еден од демонстрантите.