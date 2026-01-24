Стотици бизниси во градовите близнаци беа затворени во знак на протест против присуството на федералните агенти за имиграција во Минесота, додека илјадници демонстранти излегоа на улиците во центарот на Минеаполис во знак на солидарност поради акцијата „Операција Метро Сурџ“, пренесува Си-Би-Ес Њуз.

Членовите на заедницата побараа да нема работа, да нема училиште и да нема шопинг, нарекувајќи го „Ден на вистината и слободата“. Некои сопственици на мали бизниси ги повикаа избраните лидери да дејствуваат за да ги ограничат операциите на американската имиграциска и царинска служба во државата.

Илјадници луѓе маршираа од пред стадионот „Ју-Ес-Ес Бенк“ во центарот на Минеаполис до „Таргет центарот“, каде што се одржа митинг во арената.

Тројца активисти беа уапсени во врска со протестот во црква каде што водачот на локалната теренска канцеларија на ICE служи како пастор беа ослободени од притвор во петок попладне.

Двегодишно дете беше приведено со својот татко додека се враќаа дома од продавница за храна во Јужен Минеаполис во четврток, според страницата за хуманитарни цели креирана од членот на градскиот совет на Минеаполис, Џејсон Чавез.

Десетици верски водачи беа уапсени додека протестираа на меѓународниот аеродром Минеаполис-Сент Пол во петок, велат организаторите, како дел од напорите да се побара прекин на апсењата на ICE во областа.

Потпретседателот Џ.Д. Венс го посети Минеаполис во четврток и го обвини „неуспехот на соработка“ од страна на локалните и државните власти за зголемените тензии и хаотичните моменти за време на тековната федерална репресија на имиграцијата.

Командантот на граничната патрола Грег Бовино тврди дека полициската управа во Минеаполис ги игнорирала барањата на федералните власти за помош, но одделот негираше дека примил такви повици.

Главниот обвинител Пам Бонди објави дека три лица, вклучувајќи ја и локалната активистка за граѓански права Некима Леви Армстронг, се уапсени во врска со нарушување на службите во црква каде што локален службеник на ICE служи како пастор.

Министерството за внатрешна безбедност обвини еден маж, без докази, дека го напуштил својот 5-годишен син додека бегал од федералните агенти. Еден ден претходно, службеници во јавниот училишен округ Колумбија Хајтс изјавија дека агентите на ICE го користеле момчето како мамка за да го намамат неговиот татко во притвор пред да ги притворат двајцата.