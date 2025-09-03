Илјадници корисници ширум светот пријавија прекин на ChatGPT

Корисниците на ChatGPT ширум светот пријавуваат значителен прекин, при што многумина ги користат социјалните медиуми за да го изразат своето незадоволство поради прекинот.

Според Downdetector, веб-страница што го следи статусот на онлајн услугата, стотици корисници поднеле пријави во последните 20 минути што укажуваат на проблеми со четботот со вештачка интелигенција. Се чини дека прекинот влијае на голем број корисници ширум светот, вклучително и Македонија.

OpenAI, развивачот на ChatGPT, сè уште не издаде соопштение за прекинот. Додека некои корисници пријавија дека ChatGPT работи добро, други се соочуваат со мрежни грешки, при што се засегнати и веб-страницата и верзиите на мобилната апликација.

Минати големи прекини на ChatGPT се случија на 23 јануари 2025 година каде што имаше Глобален прекин на пристапот ги погоди корисниците во земји како Шпанија, Аргентина и САД, кој траеше повеќе од три часа.