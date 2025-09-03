сре, 3 септември, 2025

Илјадници корисници ширум светот пријавија прекин на ChatGPT

Според Downdetector, веб-страница што го следи статусот на онлајн услугата, стотици корисници поднеле пријави во последните 20 минути што укажуваат на проблеми со четботот со вештачка интелигенција

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: ChatGPT не е во функција, Скриншот од Мета.мк

Корисниците на ChatGPT ширум светот пријавуваат значителен прекин, при што многумина ги користат социјалните медиуми за да го изразат своето незадоволство поради прекинот.

Според Downdetector, веб-страница што го следи статусот на онлајн услугата, стотици корисници поднеле пријави во последните 20 минути што укажуваат на проблеми со четботот со вештачка интелигенција. Се чини дека прекинот влијае на голем број корисници ширум светот, вклучително и Македонија.

OpenAI, развивачот на ChatGPT, сè уште не издаде соопштение за прекинот. Додека некои корисници пријавија дека ChatGPT работи добро, други се соочуваат со мрежни грешки, при што се засегнати и веб-страницата и верзиите на мобилната апликација.

Минати големи прекини на ChatGPT се случија на 23 јануари 2025 година каде што имаше Глобален прекин на пристапот ги погоди корисниците во земји како Шпанија, Аргентина и САД, кој траеше повеќе од три часа.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Тужба против „OpenAI“ по самоубиство на тинејџер во САД

Родители од Калифорнија поднеле тужба против компанијата OpenAI, тврдејќи дека четботот ChatGPT придонел за самоубиството на нивниот 16-годишен син Адам Реин, пишува Би-би-си. Тужбата е...
Повеќе
Наука

Сем Алтман признава дека лансирањето на GPT-5 било тотално промашување и дека компанијата ќе потроши трилиони долари на дата-центри

Извршниот директор на комапнијата „OpenAI, Сем Алтман, изјави дека лансирањето на GPT-5 било неуспешно откако реакциите за постудената персона на моделот го принудија OpenAI...
Повеќе

Најнови

Македонија

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје и ја...
Повеќе
Македонија

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) и Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) изразуваат сериозна загриженост поради недоличното и непрофесионално однесување кон новинарки за време на јавен настан во Скопје,...
Повеќе
Ctrl - Z

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Во играта Machinarium што може бесплатно да се земе од Epic Games до четврток играте со роботче во Стим-Панк свет каде главната цел е да го спасите градот Machinarium и воедно...
Повеќе
Македонија

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

Основното јавно обвинителство Скопје донесе Наредба за спроведување истражна постапка против едно лице за кое постои основано сомнение дека сторило кривично дело Неовластено изработување, држење, посредување и тргување со оружје или...
Повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

Wizz Air, најголемиот авиопревозник во Македонија додава шести авион во својата база во Скопје, како и 13 нови рути, најавуваат оттаму. Авиокомпанијата додава шести авион во базата во Скопје...

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

Бомби и муниција пронајдени во дом во Идризово, поведена истрага

(Фото-вест) Премиерот фрли лопата на камен темелник на нов маркет „Лидл“ во Ново Лисиче

Мршојадците секоја година елиминираат стакленички гасови еднакви на емисиите од 12 милиони автомобили

Нов тендер за привремени вработувања во Тетово, имињата остануваат „тајна“

Педро Санчез: Двојните стандарди за Газа и Украина може да ја поткопаат глобалната позиција на Западот

Селото Ехлоец на планината Стогово в недела ќе биде домаќин на културен настан на отворено

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

„Визер“ додава шести авион во својата база во Скопје

ЗНМ и ССНМ: Недолично однесување на претставници на Министерството за здравство кон новинари е недозволиво

Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток