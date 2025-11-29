Илјадници „Airbus“ авиони ширум светот постепено се враќаат во нормална употреба откако со часови беа приземјени поради предупредување дека силна сончева радијација може да влијае врз компјутерите за управување со летот, објави Би-би-си.

Производителот „Airbus“ соопшти дека околу 6.000 авиони од серијата A320 биле засегнати од проблемот, при што најголемиот број можеле да се решат со брза софтверска надградба. За околу 900 постари авиони, пак, потребна е замена на компјутерски модул.

Извршниот директор на „Airbus“, Гијом Фори, се извини за „логистичките предизвици и доцнења“ од петокот наваму, нагласувајќи дека тимовите работат деноноќно за надградбите да бидат завршени што е можно побрзо.

Утрово во Париз се забележани одложувања и откажувања на неколку летови на „Air France“, додека „American Airlines“ соопшти дека 340 од нивните авиони биле засегнати, но очекуваат само „ограничени доцнења“.

Во Обединетото Кралство, најголемите аеродроми пријавија минимални нарушувања. Лондонскиот Гетвик извести за неколку одложени летови, додека Хитроу нема пријавено откажани летови.

„EasyJet“ соопшти дека за голем дел од надградбата е завршена и дека работат нормално, исто како и „Wizz Air“.

Проблемот беше откриен по инцидент во октомври, кога авион на „JetBlue“ кој летал до Мексико нагло изгубил висина и принудно слетал, при што биле повредени најмалку 15 патници.

„Airbus“ утврди дека силна соларна радијација на големи височини може да го наруши софтверот кој ја пресметува висината на летот.

Покрај A320, од проблемот биле засегнати и моделите A318, A319 и A321. Околу 5.100 авиони можат да продолжат со работа по софтверскиот апдејт, додека приближно 900 постари авиони ќе треба да останат приземјени сè додека не се заменат потребните компјутерски модули.