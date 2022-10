Игри кои излегуваат во октомври со конкретни датуми и најнови трејлери

Со free to play основниот модел ќе можете да отклучите дел од скиновите во battle pass-от но не и најдобрите. Слично како Battle Pass-от на играта Vampire The Masquerade-Blood Hunt за која имаме и претходен напис и како BattlePass-от на Fall Guys со тоа што претходните играчи на единицата нема да добијат бесплатен Pass како што беше на комичната, друштвена и забавна Fall Guys.

Во октомври следуваат објави на многу нови игри меѓу кои и Overwatch 2 која ќе биде бесплатна. Веќе е откриен и најнов херој односно хероина наречена Кирико во најскорешниот карактер- трејлер од играта, која ќе излезе на 4 октомври 2022 година и ќе ја ресетира целата фаншиза. Се очекува да има голем број играчи бидејќи претходно се купуваше и беше Buy to play (се купува еднаш и не се доплаќаат месечни претплати) а сега вториот дел од играта што е врзан и со првиот ќе биде бесплатна Free to play.

Uncharted Legacy of Thieves collection излегува на 19 октомври за PC и е практично Tomb Raider со машки лик. Колекцијата ги содржи и насловите: Uncharted 4: A Thief’s end и Uncharted: The Lost Legacy. Овој наслов претходно беше PlayStation ексклузива но сега на PC ќе можат да се подесуваат многу повеќе графички опции и ќе бара солидна гејминг машина.

