„Вулфештајн“ (Wolfenstein 3D) беше пукачка игра во прво лице што го започна самиот „FPS“ (First Person Shooter) жанр уште во ерата на првите компјутери, и играта се фокусираше тематски на херој којшто се бори против нерпијатели коишто се „Нацисти“ со огнени оружја. Дополнително имаше и употреба на ладни оружја подоцна во серијалот.

Вулфенштајн се развиваше како франшиза доста долго преку годиниве и во деведесетите доби свои најмодерни верзии со одлична графика за тоа време. Следното видео е приказ на модификација на играта во вид на изометриска игра. Тоа значи со “top down“ перспектива како во познатата игра и серијал Диабло.

Самостојниот девелопер на модификацијата на темата и играта LoGeKyl прави омаж на сосема првата верзија на „Замокот Вулфенштајн“ во 1982та година за PC во DOS, што е еден вид зачеток на платформска и поглед од птичја перспекитва која многу потсетува на перспективата на „Булдердаш“ серијалот од претходниот генерациски компјутерски период. Во играта која е едноставно направена може дури и да се преправате во непријателски униформи обележани со “SS” -а непријателите се обележани со тоа што носат „свастика“ на градите. Еве како изгледаше прототипот на „Вулфенштајн“ пред да излезе познатата „Вулфенштајн 3Д“ што го започна FPS жанрот:

Но сепак изгледот на најмаркантната игра која ја споменуваме „Wolfenstein 3D“ беше голема инспирација за „Doom“ серијалот што ги популаризира пукачките игри своевремено. За цел историјат на FPS игри може да го прочитате следниот напис на овој линк на сосема друга тема која го обработува и глобалниот и локалниот импакт кај нас на „FPS“ Игрите. Вака изгледаше сосема првата игра што започна сè благодарение на која сега постојат серијалите „Кантерстрајк“ и „Call of Duty“:

Преку годините излегоа повеќе верзии на Wolfenstein серијалот, но секоја од нив имаше одлична рецепција кај гејмерите ширум светот дека повеќето гејмери и имаат доволно самосвест да имаат антифашистички ставови, затоа и им се допаѓа овој серијал кајшто „се убиваат непријатели“, ова е општо рангирање на сите последователни помодерни верзии во форма на видео МЕМЕ:

Што се однесува до помодерните верзии следното видео е омаж на 25 годишнината на Вулфенштајн серијалот и одредени верзии на комбинирани програмери чијшто трејлер за сработеното излезе пред неколку дена:

Во верзијата за која што станува збор, се пренесени приказната и сите мисии и задачи, избегнување мини, инфилтрирање во замокот, преправање на воениот херој партизан во непријателски униформи за да се одминат големи групи и да се прави саботажа, стелт убиства на „Гестапо Офицери“ со ладни оружја или смртоносни удари со кундак од пушка -на што претходи стрпливо и напнато прикрадување до нив. Како и правење експлозии на депоа со муниција и залихи на непријателите и сите карактеристики што ги содржи серијалот. Сето ова е пренесено на видливо ниво во првоспоеменатата модификацијата на програмерот „LoGeKyl“ која на прв поглед изгледа како симплифицирана игра од изометриската најнова верзија, но со поедноставни релации на графика кон овие активности. Секако тука е пресликувањето на пукачка во „Диабло-видна“ игра што само по себе носи своја очигледна симболика за контекстот и подконтекстот за сосема оправдано „демонизирање“ на нерпријатели.