Играта The First Descendant е бесплатна најнова игра на Steam со огромна популарност

Играта The First Descendant е Free to Play бесплатна најнова игра на Steam со огромна популарност. Станува збор за group to play shooter многу сличен на Warframe. Со таа разлика е што ќе ви треба посилен компјутер одошто е потребен за Warframe. За детали околу играта и други споредби уште при првата најава на First Descendant имаме детален напис што може да го прочитате овде. Играта моментално на Steam има преку 200.000 активни играчи.

Покрај тоа што оваа игра има доста позитивни страни, од кои најбитна е игривоста, но и добрата оптимизација, потоа слеаното движење низ нивоата, инстанци со отворен свет и кул сајберпанк дизајни, сепак има и негативни страни како репетитивност на непријателите и нивоата, и можно користење на готови темплејти од Unreal Engine 5.

Играта има генерични оружја од кои некои специфично се сложуваат со одредени Descendant ликови. Покрај првиот лик, можете да отклучите уште 4 ликови преку играње или директно преку микротрансакции.

Многу работи можат да се поправат во играта и девелоперите работат напорно на тоа да ги реализираат сугестиите од првите впечатоци на интернет од гејмерите и фановите. За жал беше и документиран случај каде за платената валута за купување преку микротрансакции има проблем каде луѓето и по плаќањето не добивале валута за воопшто да купуваат. Да, играта има и голем Buy to Win фактор. Но, нејзината сличност со легендарната Warframe и Helldivers 2 и фактот што е бесплатна ја прави привлечна.