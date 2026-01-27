Играта Pragmata е научно фантастична нова игра во најава за која веќе има бесплатна демо верзија на Steam.ж

Играта е сублимат од повеќе различни франшизи на SF и Cyberpunk елементи од претходни видеоигри. Првично потсетува на Doom серијалот но со поголема осветленост. Исто така личи и на Death Stranding во дизајнот на ликовите. Главна причина е поради тоа што играте со човек во mecha роботско одело што носи девојче андроид на грбот кое хакира непријатели роботи (вид на терминатори) и отвара нови патишта преку хакирање конзоли и загатки.

Контекстот и оделото потсетуваат на Warframe, таргетирањето, нишанењето е исто како во Mass Effect серијалот, кога се доближува ликот и се фокусира повеќе на нишанење со точни погодоци, има холограмски архиви кои потсетуваат на холограмите од Star Wars Knight’s of the Old Republic игрите и целата атмосфера е поосветлена верзија на хорор SF играта Dead Space.

Приказната се одвива на база на месечината, исто како првата поставеност на Doom игрите, а вистинскиот хорор се Вештачките Интелигенциии кои се манифестирани во материјалниот свет со синтетички генетски инженеринг преку Делфи Корпорацијата.

Тука настапува Терминатор, сценариото каде машините сакаат да убијат космонаут. Но тој среќава нов вид на андроид дете што расте како човек, но има невина добрина -спасувајќи го космонаутот се обидуваат да се изборат со Роботите кои сакаат да ги „неутрализираат“/

Односно да ги убијат и него и самосвесното девојче андроид, кој тој ја крстува Дијана. Играте со двата лика истовремено со космонаутот со пукање со различни оружја додека девојчето хакира сè можно од брави до енергетски штитови што се како брзи логички мини-загатки во сред динамична борба со пукање.

Девојчето сака да црта, како и сите деца, и интересно е што преку цртежите ја покажува љубовта и радоста што во космонаутот што го има излечено и му го има поправено оделото, во него пронаоѓа свој вистински татко.

Крајот на демото е срцепарателен и ова е игра каде што играчите несомнено ќе се врзат емотивно со ликовите. Како што е во случајот со ликот на малото девојче Ruby во играта Where Winds Meet што досега имаше најголем емотивен фидбек глобално во гејмингот воопшто, за емотивни реакции и врзување на играчите за имагинарни ликови во приказна. Иако истиот ефект го имаат и книгите воопшто од многу поодамна низ историјата- но да полесна активност е играње видео игра одошто читање книга -што на новите генерации повеќе им годи.

Повторно тенденцијата за помладите преку примери од Поп-Култура да се учат референци за литература, историја и наука- изгледа е најпривлечната и најпрагматична метода што може да ја употребат родителите и старателите во денешно време да им предизвикаат интерес и запознавање со ред теми на помладите. Самото демо во време на играње може да ви одземе минимум околу половина час а демото за download е само околу 7 гигабајти.

Името на играта Pragmata е несомено варијација на терминот Прагматизам што претставува состојба на дејствување практично и ажурно и решавање проблеми и вршење задачи во животот во моментот на нивно појавување. Тој прагматичен пристап во комбинација со Вештачка Интелигенција со човечки фактор на оправдана функционална прокастринација и поспоро реагирање и подолгорочен пристап е еден вид на виц во подконтекст на самата игра за неажурноста на луѓето во однос на машините.

Така што има и длабока филозовска шега дека луѓето реагираат побавно од машините во практично вршење работи и анегдота позади концептот на играта -во иронична смисла. И секако премисата за тоа дали Андроид може да стане почовечен од човекот, тема најдобро развиена во Блејд Ранер филмовите според книгата Do Androids Dream of Electric Sheep од писателот Филип К. Дик.

Сè на сè ова е игра што ветува многу позитивна идна прифатеност и беше прикажана на неодамнешниот Gamescom настан -не само што ги презентира основните концепти од Научна Фантастика и Сајберпанк за новите генерации, туку и си игра со веќе устоличените идеи во дури филозовски запрашувачки па и сентиментални нивоа на прагматичен начин.

Играта може веднаш да ја додадете во вашата Wishlist на Steam и да го испробате демото и самите, дека е различно кога се гледа играње видеоигра на YouTube и кога се игра самата игра од дома. Исто така достапни се и преднарачки со ред додатоци и екслузивни скинови по цена од 60 евра за стандардно или 70 евра за делукс издание на играта.

Зад играта Pragmata стојат девелоперите Capcom познати по бројни флиперски игри и многу други популарни помодерни наслови од видеоигри – а излегувањето на Pragmata е закажано за 24 Април 2026 година.