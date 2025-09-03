Играта Machinarium е бесплатна на Epic Games до четврток

За комлицираните загатки во Machinarium голем број помлади јутубери имаат видеа за тоа колку знаат да бидат нејасни и комплицирани- самите загатки, но сепак долгогодишните гејмери ги решаваат без проблеми

Во играта Machinarium што може бесплатно да се земе од Epic Games до четврток играте со роботче во Стим-Панк свет каде главната цел е да го спасите градот Machinarium и воедно девојката-робот на протагонистот.

Исто така играта ја поддржува и изработката на уметнички дела со концептуална уметност со отпадни материјали во след со еколошка порака. Иако играта е со назнака 7+ изобилува со загатки и решавање нивоа што се понекогаш толку искомплицирани и дел од нив може да претставуваат предизвик и за возрасни играчи.

Филтерот со крем боја како р’ѓосан метал, каде нивоата се направени да асоцираат голем отпад во кој се снаоѓате и самата музика не се многу погодени естетски. Но оваа игра по преигрување може да преставува добар спомен за најмладите исто како постарите гејмери што имаат носталгија за платформски игри или игри со загатки и атмосферите во тие игри се памтат.

За комлицираните загатки во Machinarium голем број помлади јутубери имаат видеа за тоа колку знаат да бидат нејасни и комплицирани- самите загатки, но сепак долгогодишните гејмери ги решаваат без проблеми – затоа што се навикнати на минигејм-загатки во тек на многу игри што ги преиграле, а во нови игри ги решаваат без помош од видеа или водичи со текстуални решенија како порано.

Предизвикот кај повеќето сериозни гејмери е да се реши дадена загатка без помош од страна. Следново видео е пример за оваа активност:

Загатките во Machinarium се вид на тестови на интелигенција без тајмер, а поретко и со време што истекува, како што е правилото во платформските игри и жанрот на видеоигри наречен авантури. Во играта има и ачивменти(достигнувања) на Epic Games платформата, каде се документираат вашите успеси при играњето.

Стим-панк сетингот нуди едно сосема ново доживување на роботиката и до некаде стим-панкот е персонификација па и хумористично исмевање на Сајберпанк сетигнзите од Научната Фантастика. Всушност еден од најновите популарни обрасци во Научната Фантастика скорешно гласи дека:

“Што ако секаде во универзумот каде што има живи биолошки интелигентни суштештва тие неминовно создаваат машини со кои се спојуваат во сингуларитет -и што ако тоа е дел од природната еволуција и на човекот-за полесно истражување на универзумот кога умовите ќе се дигитализираат и снимат во машини кои се поиздржливи за предолги патувања низ вселената.”

Играта Machinarium е токму еден вид портал игра за најмалдите да бидат инспирирани и за наука, роботика и да читаат научна фантастика од која преку имагинација се инспирира инвентивност и може да произлезат и практични нови технолошки пронајдоци и идеи. Без разлика што играта не е одлична, сепак е квалитетна и вреди да се земе бесплатно од Epic Games- каде по Четврток се враќа на основната цена од 20 евра.