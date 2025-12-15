Досега најдобрата игра од фантазискиот свет на Хари Потер – Hogwarts Legacy е бесплатна за превземање на Epic Games до четврток. Мора да се напомене дека ова е игра што во редовна продажба чини 60 евра.

Исто така како предновогодишна промоција од Epic Games во кратки интервали по четврток ќе бидат раздадени ширум светот и други квалитетни и скапи и релативно понови видеоигри означени со категоријата Mystery Game затоа што се откриваат за кои игри се работи во моментот на излегувањето на нивните бесплатни промоции.

Hogwarts Legacy е квалитетна игра што покрај книгите и филмовите „нурнува подлабоко“ во фантазискиот свет на јунакот за деца Хари Потер -игра за која имаме и претходни написи за своевременото излегување на играта што може да ги прочитате на следните два линка: првиот и вториот.

Исто така со оваа бесплатна промоција се добива и ајтем за играта Фортнајт:

која што исто така е игра со голема популарност кај децата ширум светот затоа што е бесплатна за играње и нуди инстант акција но захтева надпросечен компјутер -причина поради која најмладите ширум светот највеќе ги играат игрите Roblox и Genshin Impact -игра за која имаме повеќе написи овде. Но иако немаат медиумска покриеност и реклама како Хари Потер серијалот – се доста играни особено затоа што се бесплатни. Самата игра Hogwarts Legacy може да се игра на стандарнда основна гејмерска “машина” односно Персонален Компјутер.

Уште еден важен додаток што се дава бесплатно на Epic Games што може да се земе бесплатно по правењето Claim на играта е Hogwarts Legacy Creator Kit -што е едитор за модирање и изменување на играта -кој е одличен начин новите генерации да испробуваат како е да прават своја игра со постоечки темплејти. Поради тоа што гејмерите ширум светот- особено најмладите се видно заинтересирани да работат во гејминг индустријата преку правење игри.

Играта Hogwarts Legacy на Epic Games има и имплементирано Ачивменти за вашите достигнувања во самата игра -кои ќе останат како траен запис за сè што сте постигнале и откако ќе ја преиграте целата игра -до крај или повеќе пати токму со цел да се направат одредни ачивменти.

A што се однесува до иднината на серијалот игри за Хари Потер веќе е најавен и втор дел од играта наречен Hogwarts Legacy 2 па добро е да се преигра првиот дел пред да се премине на втората понова игра.

Секако ова е игра што вреди да се има и да се игра поради самиот квалитет и фантазиската авантура, но обрнете внимание и на следните Mystery Games што последователно ќе бидат откриени на Epic Games затоа што обично директно пред нова година излегува и еден екстра-квалитетен наслов од најдобра релативно скорешна бесплатна игра според статистиките на играност, популарност и желбите на гејмерит да ја имаат.