Играта Ghostrunner 2 ќе биде бесплатна на Epic Games по четврток

Ghostrunner 2 ќе биде бесплатна по 11 септември на платформата за видеоигри Epic Games. Се работи за сајберпанк игра оценета за над 18+ години, каде што и вие и непријателите гинете од еден удар, со исклучок на босовите каде има размена на повеќе удари и парирањето ве наградува. Вашето главно оружје е сајбер-катана, но сте нешто помеѓу сајбер-нинџа и стрит-самурај во играта, овојпат посебна класа наречена Ghost Runner- оперативец за на терен што спроведува специјални мисии на отпорот.

Вториот дел од Ghostrunner ги надоградува сите карактеристики што ги има и првата истоимена игра, но овојпат највпечатливата разлика е што има возење на моторцикл од кој и можете да пукате додека се пробивате низ нивоа што го прават возењето позабавно и да претставува предизвик. Интересен момент е што во играта моторот звучи скоро исто како Podracer од постарата игра Star Wars Racer дури има и слично ниво со пустина низ кое треба да возите.

Исто така има и нивоа со нагласен parkour со скокање лизгање и прекачување и нивоа кои се заокружени арени преполни со непријатели. При parkour моментите има и нивоа каде иницирате појавување на рачки за префрлање над провалии додека сте во скок, исто така и употребата на шурикени -може да ги претвори непријателите во grapplehook. Нo има и две улти -способности од кои едната е пуштање црвен ласерски зрак што ги пржи и гори непријателите, а другата ултимативна способност е наречена Shadow, каде привремено се станува невидлив, остaвајќи decoy верзија од себеси на местото каде ја уклучувате способноста за да ги збуните непријателите. Ова е трејлерот за излегувањето на играта од пред две години:

Што се однесува до приказната имате база на бунтовниците каде комуницирате со различни ликови иако нивото на интеракција воопшто не е со длабочината како класична RPG игра, сепак наративот е океј, но има околини во самата игра што многу потсетуваат на играта Warframe (за која имаме посебни написи овде) често и со копиран ама малку изменет дизајн што воопшто не е во ред. А околините и имаат левел дизајн сличен на атмосферата во првиот Blade Runner филм од Ридли Скот.

Ghostrunner 2 е брза игра набиена со акција каде нема застанување и има одење само напред. Чекпоинтите за оживување ако умрете во играта се супер поставени од аспект дека играта делува како да не го казнува играчот ако загине, веројатно затоа што целата игра е на база на учење на стазите од сопствени грешки и „правање план уз пат“ за различни попрактични пристапи кон нивоата. Ако имавте потешкотии да ги разберете дел од термините во овој напис, може да го консултирате следниот водич за гејмерски RPG термини, каде се објаснети повеќето фрази и именувања.

Естетски играта е одлична, а љубителите на електронската музика ќе бидат пријатно изненадени. Играта Ghostrunner 2 во редовна продажба држи цена од 40 евра, но следнава промоција на Epic Games е шанса да ја зграбите оваа игра тотално бесплатно.