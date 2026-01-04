Тинејџери на возраст од само 14 и 15 години се меѓу загинатите во пожарот во бар на новогодишната ноќ, во кој загинаа 40 лица во Швајцарија, соопштија денеска полициските власти. Полицијата во Вале соопшти дека идентификувала уште 16 од загинатите во пожарот во Кран-Монтана, една од најлошите катастрофи во поновата швајцарска историја.

Меѓу новоидентификуваните се 10 швајцарски државјани, двајца Италијанци, едно лице со италијанско-Емиратско државјанство, едно Романче, едно лице од Франција и едно од Турција. Најмладото лице идентификувано досега е 14-годишна Швајцарка, додека две 15-годишни Швајцарки се исто така меѓу загинатите.

Десет од другите тела идентификувани во неделата беа тинејџери на возраст од 16 до 18 години, соопшти полицијата. Меѓу загинатите се идентификувани и двајца швајцарски мажи на возраст од 20 и 31 година и еден француски државјанин на возраст од 39 години.

Вкупно, полицијата досега идентификуваше 24 од загинатите во пожарот во планинското одморалиште, во јужна Швајцарија.

Доцна во саботата, полицијата соопшти дека се идентификувани две швајцарски жени на возраст од 24 и 22 години, заедно со двајца швајцарски мажи на возраст од 21 и 18 години.

Службениците сè уште се обидуваат да ги идентификуваат другите загинати во пожарот во барот „Ле Констелашн“.

Околу 119 лица се здобиле со повреди, вклучувајќи тешки изгореници, а многумина се префрлени во оддели за изгореници во болници низ Европа. Работата за идентификација на загинатите и повредените продолжува, соопшти полицијата.

Двајца лица кои го воделе барот се под кривична истрага под сомнение за кривични дела, вклучително и убиство од небрежност, соопштија обвинителите во саботата.