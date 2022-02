Иако половиот јаз во науката и истражувањата се намалува, тој е сè уште присутен

Науката и иновациите се од витално значење за економскиот раст и справувањето со општествените предизвици. Сепак, значителниот јаз помеѓу половите во науката и технологијата опстојува низ годините, но ситуацијата последниве години се подобрува, барем во С Македонија.

Меѓународниот ден на жените и девојките во науката секоја година се одбележува на 11 февруари, откако за првпат беше воспоставен во 2015 година од страна на Обединетите нации, за да се промовира еднаков пристап и учество на жените и девојките во науката и технологијата. Овој ден е потсетник дека жените и девојките играат клучна улога во научните и технолошките заедници и дека нивното учество треба да се зајакне.

Препознавајќи ја улогата на жените и девојките во науката, не само како корисници, туку и како агенти на промени, седмиот Меѓународен ден на жените и девојките во Научното собрание на Обединетите нации годинава се фокусира на темата „Еднаквост, различност и инклузија: водата нè обединува“, при што се разговара за односот на водата во постигнувањето на трите столба на одржлив развој – економскиот просперитет, социјалната правда и еколошкиот интегритет.

Според податоците на Обединетите нации, само една третина, односно 33,3 отсто од научниците во светот и само 12 проценти од членовите во националните научни академии се жени.

„На жените им се доделуваат помали грантови за истражувања за разлика од нивните машки колеги и имаат тенденција да имаат пократки и помалку платени кариери. Жените истражувачи се недоволно застапени во високопрофилните списанија и тие често се одминувани кога се работи на промоција на науката“, се вели во извештајот на ОН.

Според податоците на УНЕСКО од 2019 година, пак, Македонија е лидер во Европа според уделот на жените-истражувачи во вкупниот број истражувачи во земјата. Така, повеќе од половина, односно 52,3 отсто од сите истражувачи во земјава се жени.

