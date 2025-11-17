Ново истражување сугерира дека топлотните бранови ќе станат пожешки, подолги и почести колку подоцна се достигне нето нултата емисија на јаглероден диоксид на глобално ниво.

Научниците од Центарот за извонредност ARC за време на 21 век и националната научна агенција на Австралија, CSIRO, симулираа како топлотните бранови ќе реагираат во следните 1.000 години, испитувајќи ги разликите за секое петгодишно доцнење во достигнувањето на нето нула емисии на јаглероден диоксид помеѓу 2030 и 2060 година.

Истражувањето, објавено во списанието Environmental Research Climate, откри дека за земјите во близина на екваторот, одложувањето на нето нулата до 2050 година би резултирало со топлотни бранови што ќе ги соборат сегашните историски рекорди барем еднаш годишно.

Студијата, исто така, сугерира дека топлотните бранови нема да се вратат во прединдустриските услови барем еден милениум по достигнувањето на нето нулата, што критично го оспорува општото верување дека условите по нето нулата ќе почнат да се подобруваат за блиските идни генерации.

„Работата со нето нулата и топлотните бранови е: проклети сме ако го сториме тоа, но целосно сме уништени ако не го сториме тоа“, рече водечкиот автор на студијата, проф. Сара Перкинс-Киркпатрик од Австралискиот национален универзитет. „Веќе сме заглавени во одредена количина на затоплување“.

Стабилизирањето на глобалното затоплување на 1,5C или 2C сепак би резултирало со влијанија кои сè уште не сме ги доживеале, вклучително и полоши топлотни бранови, рече таа. „Работата е, ако ја одложиме нето нулата – до 30 години, па дури и подолго – тие влијанија само ќе се влошат. Веќе сме заглавени во некои, но колку подолго ја пролонгираме нето нулата, толку полошо ќе биде“.

„Позитивната страна на овој вид студија, ако воопшто постои таква, е што имаме време да се прилагодиме… па кога ќе се појават овие топлотни бранови, ние сме максимално подготвени за нив“, рече таа. „Ги знаеме влијанијата на топлотните бранови – има толку многу разбирање за влијанијата врз здравјето, влијанијата врз екосистемот, влијанијата врз финансиските услуги.

„Како изгледаат тие стратегии за адаптација – тоа останува да се види“, рече таа. „Тие разговори можат да започнат сега.“

Моделирањето е направено со помош на австралискиот глобален климатски симулатор, познат како Access, и топлотниот бран е дефиниран како најмалку три последователни дена каде што температурите се над 90-тиот перцентил за максимална температура.

Проф. Дејвид Кароли, одликуван научник за климатски промени и советник во Климатскиот совет, кој не бил вклучен во истражувањето, рече дека наодите не се изненадувачки.

„Постои јасна врска помеѓу кумулативните емисии на јаглерод диоксид во атмосферата и глобалните средни температури“, рече тој.