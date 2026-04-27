Министерството за здравство на Либан соопшти дека во израелските напади врз земјата во неделата загинале 14 лица, вклучувајќи две деца и две жени, а 37 се повредени. Портпаролот на Израелските одбранбени сили (ИДФ) претходно издаде предупредувања за евакуација за неколку села во јужен Либан, пишувајќи дека жителите мора веднаш да се евакуираат и дека останувањето би го загрозило нивниот живот.

ИДФ подоцна соопшти дека извршиле артилериски и воздушни напади насочени кон оперативци и локации на Хезболах во јужен Либан за кои тврди дека биле користени за напредување на нападите против војниците на ИДФ. Исто така, се вели дека еден 19-годишен војник на ИДФ е убиен, а шест други се повредени во напад со беспилотно летало на Хезболах во Либан.

Одделно, Хезболах лансираше три беспилотни летала кон Израел, објави ИДФ, за кои рече дека биле пресретнати од воздухопловните сили на Израел пред да ја преминат границата.

Двете земји остануваат под несигурно полутрајно примирје, кое стапи на сила на 16 април и беше продолжено за три недели во четврток минатата недела.

Според договорот, Израел го задржува своето право да преземе сите потребни мерки во самоодбрана, во секое време, против планирани, непосредни или тековни напади.

Зборувајќи на состанок на владата, израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху рече дека ИДФ е активна и дејствува со сила во Либан, наведувајќи дека активностите на Хезболах го распаѓаат прекинот на огнот.

„Дејствуваме енергично според правилата што ги договоривме со Соединетите Американски Држави, а патем, и со Либан. Ова значи слобода на дејствување, не само за да се одговори на нападите, што е очигледно, туку и за да се спречат непосредните закани, а исто така и за да се неутрализираат новите закани“, рече тој.

Активноста во неделата дојде откако ИДФ соопшти дека ги нападнала воените структури на Хезболах преку ноќ и ја обвини групата поддржана од Иран дека лансирала две експлозивни беспилотни летала (БЛН) кон Израел. И Израел и Хезболах пријавија напади еден од друг откако стапи на сила прекинот на огнот, обвинувајќи се еден со друг за кршење на договорот.

Во саботата, Нетанјаху ѝ нареди на израелската војска енергично да ги нападне целите на Хезболах во Либан. Најмалку шест лица беа убиени во нападите врз јужен Либан истиот ден.

Во меѓувреме, министерот за надворешни работи на Иран, Абас Арагчи, се врати во Пакистан во неделата за да ја утврди рамката на Техеран за продолжување на мировните преговори со Вашингтон.

Минатата недела, американскиот претседател Доналд Трамп го продолжи прекинот на огнот меѓу земјите што требаше да истече на 22 април за да се овозможи продолжување на разговорите.

Арагчи беше во Исламабад и во саботата како дел од регионалната турнеја каде што разговараше со медијаторот Пакистан. Кратко откако Арагчи замина за Оман, Трамп објави дека го откажува планираното патување на специјалниот пратеник Стив Виткоф и неговиот зет Џаред Кушнер во Исламабад.