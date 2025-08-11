И покрај одлуката на ДИК, Независни заедно и Зелен хуман град собираат потписи за формирање партии

И покрај укинувањето на правилникот за потписи од ДИК, независните кандидати стравуваат од правна празнина. Велат дека единствениот сигурен пат до локалните избори е преку регистрирана политичка партија

Независните кандидати апелираат до граѓаните да дадат потписи и да им помогнат да формираат политички партии, бидејќи, според нив, тоа во моментов е единствениот сигурен начин граѓанските претставници да можат да учествуваат на локалните избори во октомври годинава. Советниците во Советот на Град Скопје од Зелен хуман град (ЗХГ) велат дека однесувањето на институциите создава правна несигурност, откако долго време не се дефинираше постапката за учество на независните кандидати, а Државната изборна комисија (ДИК) на последната седница го стави вон сила Правилникот за собирање потписи за независни кандидатури.

Потписи за заедничка политичка платформа „Независни заедно“, собираат и три здруженија на граѓани кои имаа советници во општински совети: Независни за Карпош, Шанса за Центар и Зелените од Гази Баба. Од таму велат дека се свесни дека неизвесноста останува заради што продолжуват со собирање потписи за формирање на политичката платформа.

ДИК во меѓувреме донесе одлука дека на независните кандидати нема да им требаат потписи за да учествуваат за локалните избори. Претседателот на ДИК, Борис Кондарко, изјави дека еден од заклучоците усвоени на седницата на ДИК бил да се стави надвор од сила Правилникот на ДИК за регулирање на постапката за собирање потписи, што е во согласност со одлуката на Уставниот суд со која се укинаа членовите од Изборниот законик со кои се зголемија квотите на граѓански потписи кои требаше да ги соберат независните кандидати за градоначалници и листи за советници за учество на изборите.

„Не се работи за одлука на ДИК, туку за директна примена на законот. Упатството се става вон сила поради одлуката на Уставниот суд со кој се укинати членовите 61 и 62 на Изборниот законик за собирањето потписи, односно за процентот и бројот на потребни потписи за кандидирање на листи“, изјави Кондарко.

Од ЗХГ, пак се незадоволни бидејќи сметаат дека на тој начин не постои законски регулирана можност со која на независните кандидати ќе им се гарантира правото на излегување на избори, заради што остануваат на опцијата да формираат партија. Горјан Јовановски, советник на ЗХГ во Градот Скопје, вели дека независните кандидати веќе имале средба со ДИК пред еден месец, кога Кондарко ги информирал дека тие немаат право да го толкуваат законот и дека ќе чекаат автентично толкување од Собранието, за разлика од последната изјава, кога иако нема автентично толкување од Собранието, тој тврди дека делуваат во согласност со одлуката на Уставниот суд.

„Апелираме до сите државјани на Македонија уште поагилно да се вклучат и да ни помогнат што побрзо да ги собереме тие минимум 1.000 потписи за да основаме партија. Во моментов единствено партијата како механизам е законски уреден начин за излегување на изборите кој важи еднакво за сите и не може да биде побиен ниту оспорен од ниедна институција на државата“, велат од ЗХГ.

Додаваат дека во историјата на земјата нема партија која била формирана од долгогодишни волонтери, што според нив е клучната причина зошто партиите ја изигруваат довербата на граѓаните секојпат кога ќе им биде дадена.

„Независни заедно“ најавуваат дека нема да бидат партија како останатите, туку дека се платформа за соработка и за слушање на гласот на граѓаните, за решенија што доаѓаат од нивните предлози, бидејќи граѓаните најдобро знаат кои се проблемите и предизвиците во општините во коишто живеат, заради што промената секогаш треба да дојде од нив.

„Во моментов неизвесноста останува, доколку во Собранието се усвојат предложените неуставни измени, ДИК ќе мора да ги спроведе. Значи можно да се промени тоа што беше кажано деновиве. Знаејќи со се што се соочивме досега, ние сме подготвени дека се можни најразлични сценарија. Заради тоа во моментов ги разгледуваме сите опции и продолжуваме со собирање потписи“, посочуваат од „Независни Заедно“.

Поддршката за независните кандидати може да се направи со пополнување изјава кај нотар, заедно со уверение за државјанство, не постаро од шест месеци, кое може да се извади и онлајн. Со оглед на тоа дека се формираат две политички опции, секој граѓанин ќе треба да одлучи за која ќе го даде својот потпис.