сре, 24 септември, 2025

И Мицкоски и Данела се извинија што се поддржале

Премиерот и лидер на ВМРО-ДПМНЕ, Христијан Мицкоски и градоначалничката на Скопје, Данела Арсовска меѓусебно се обвинија за хаосот со сметот во главниот град, но и за многу други проблеми при што се извинија што си верувале и се поддржале на претходнитте локални избори

МетаОд: Мета

-

Фото-колаж: Мета.мк, извори: Христијан Мицкоски и Данела Арсовска

И премиерот Христијан Мицкоски и градоначалничката на Скопје во заминување Данела Арсовска, денеска еден по друг ѝ се извинија на јавноста што на претходните локални избори си верувале и се поддржале.

Најпрво премиерот Мицкоски во одговор на новинарско прашање изјави дека жали што во 2021 година застанал зад независната кандидатка за градоначалник на Скопје, Данела Арсовска.

„Чувствувам одговорност што тогаш ја поддржав независната кандидатка. Да, чувствувам. И сум се извинил најмалку 10 пати. И еве повторно ќе кажам, се извинувам што тогаш застанав зад независниот кандидат Данела Арсовска. Затоа, таа грешка нема да ја повториме“, рече премиерот додавајќи дека ако победи кандидатот на ВМРО-ДПМНЕ на локалните избори во октомври, ќе го исчисти градот за три дена.

На ова реагираше градоначалничката Арсовска, која исто така се извини што мислела дека Мицкоски е чесен бидејќи не знаела што навистина бил.

Според неа токму советниците на ВМРО-ДПМНЕ, предводени од претседателот на Советот на Град Скопје, кој сега е гувернер, ја блокирале работата на градската администрација.

„Ако сакаше да има одговорност, требаше твоите советници да дадат оставка, за да сега ти заедно со нив не си директно одговорен за хаосот во Скопје. Еве сега и јас им се извинувам на граѓаните што сум мислела дека си чесен, професор и интелектуалец, не знаејќи што навистина си“, објави Арсовска на социјалните мрежи.

