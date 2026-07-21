Јеменските Хути, кои се поврзани со Иран, изјавија дека ќе воведат поморска блокада врз Саудиска Арабија, отворајќи потенцијален нов фронт против САД во нивната војна со Иран и зголемувајќи ја заканата за глобалните енергетски резерви и трговија надвор од Заливот. Ескалацијата доаѓа по еден од најсмртоносните периоди во војната за американските трупи. Пентагон во понеделникот идентификуваше двајца американски војници кои беа убиени кога Иран нападна американска база во Јордан во петокот, а исто така рече дека пронашле неидентификувани останки кои би можеле да бидат на трет војник за кој е пријавен како исчезнат во акција. Одделно, четврти војник беше убиен во северен Ирак за време на контролирана детонација на неексплодирана артилерија од соборен ирански еднонасочен дрон за напад.

Откако Хутите ја објавија својата блокада, коалицијата предводена од Саудиска Арабија во Јемен во соопштението изјави дека ќе им одговори со сила, а исто така дека започнала со спроведување мерки за заштита на своите бродови што се движат низ теснецот Баб ел-Мандеб, клучен извозен пат за саудиска нафта по ефикасното затворање на Ормускиот теснец.

Хутите го објавија ова и покрај знаците дека Техеран и Вашингтон сакаат да продолжат со дипломатијата за да го запрат влошувањето на циклусот на напади што речиси го уништи кревкиот привремен договор потпишан минатиот месец. Иранското Министерство за надворешни работи соопшти дека медијаторите му доставиле предлози на Техеран, сигнализирајќи дека дипломатските контакти остануваат активни, но не даде детали.

Цените на нафтата накратко пораснаа по изјавата на Хутите, но подоцна паднаа бидејќи трговците се надеваа на дипломатски пробив. Трошоците за осигурување на превоз на стоки преку Црвеното Море се зголемија поради зголемените ризици за трговскиот бродоградба. Иран вршеше притисок врз Хутите да го затворат преминот Баб ел-Мандеб кон Црвеното Море доколку САД продолжат да ја напаѓаат иранската енергетска инфраструктура.

Целосното затворање на теснецот би го намалило глобалното снабдување со нафта за 7%, бидејќи поголемиот дел од извозот на саудиска нафта би останал без можност да го напушти регионот. Прекинот би довел до огромниот пад на протокот на нафта од војната во Заливот, кој веќе ги намали испораките за 10% од глобалното снабдување.

Во нивната изјава, вооружените сили на Хутите изјавија дека прогласуваат „морско ембарго против криминалниот саудиски непријател, врз основа на равенката „око за око“, кое стапува на сила веднаш“ како одговор на она што го нарекоа неправедна и угнетувачка опсада наметната врз Јемен од страна на Саудијците.

Висок ирански функционер изјави за Ројтерс дека Техеран добил предлог од медијаторите за 10-дневен прекин на огнот во напорите да се спаси привремениот договор, наменет да го отвори патот кон траен договор за завршување на војната што започна на 28 февруари со нападите на САД и Израел врз Иран.

Ниту министерството, ниту функционерот кој разговараше со Ројтерс не дадоа никакви детали за наводните разговори за прекин на огнот.

Два извори од пакистанската влада изјавија одделно дека иранскиот министер за внатрешни работи Ескандар Момени побарал од Пакистан да ја продолжи својата посредничка улога во конфликтот. Подоцна тој пристигна во Исламабад за понатамошни разговори.