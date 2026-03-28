Јеменските Хути, сојузници на Иран, потврдија дека започнале напад врз Израел за прв пат од почетокот на израелско-американската војна против Иран, што го означува нивното влегување во конфликтот само неколку часа откако Марко Рубио изјави дека САД очекуваат да ги завршат воените операции во рок од „недели, а не месеци“, објави Гардијан.

Иако Израел повторно напаѓаше цели низ главниот град на Иран во саботата, идентификуваше, како што рече, ракета лансирана од Јемен. Хутите рекоа дека нападот се случил по континуираните напади од Израел кон инфраструктура во Иран, Либан, Ирак и палестинските територии, додавајќи дека нивните операции ќе продолжат сè додека не заврши „агресијата“ на сите фронтови.

Вклучувањето на Хутите во војната би можело да го прошири конфликтот, со оглед на нивната способност да напаѓаат цели подалеку од Јемен и да ги прекинуваат бродските линии околу Арапскиот Полуостров и Црвеното Море, што го направија во поддршка на Хамас во Газа.

Зборувајќи со новинарите во петокот, по состанокот со министрите за надворешни работи на Г7 во Франција, Рубио – американскиот државен секретар – рече за Иран: „Кога ќе завршиме со нив тука во следните неколку недели, тие ќе бидат послаби отколку што биле во поновата историја“.

Но, набргу потоа, американските медиуми објавија дека во ирански напад врз база во Саудиска Арабија се повредени најмалку 12 американски војници, од кои двајца се потешко повредени. Нападот врз воздухопловната база „Принц Султан“ во Саудиска Арабија вклучувал најмалку една ракета и неколку беспилотни летала, објавија „Њујорк тајмс“ и „Волстрит џурнал“, повикувајќи се на неидентификувани официјални лица.

Според извештаите, војниците биле во зграда во базата кога таа била погодена. Неколку воздушни авиони за полнење гориво, исто така, претрпеле штета во нападот.

Американските претставници дадоа спротивставени сигнали за тоа колку долго очекуваат да продолжат со заедничката офанзива со Израел против Иран, која започна со ненадеен напад на 28 февруари во кој беше убиен врховниот лидер на Иран.

Иран ги негира тврдењата на Доналд Трамп дека разговорите „одат добро“, велејќи дека не се водат никакви преговори.