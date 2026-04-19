Десетици хуманоидни роботи произведени во Кина го покажаа својот атлетизам додека минуваа покрај човечки тркачи во полумаратонска трка во Пекинг, за разлика од минатата година кога трката беше исполнета со несреќи, бидејќи многу роботи се мачеа да се симнат од стартната линија, а повеќето не можеа да завршат. Тогаш роботот шампион забележа време од 2 часа и 40 минути, но повеќе од двојно повеќе од времето на човечкиот победник во конвенционалната трка.

Контрастот со оваа година беше огромен. Не само што бројот на роботи што трчаа се зголеми од 20 на повеќе од 100, туку неколкумина што се бореа за подиумот беа значително побрзи од професионалните спортисти што се тркаа во човечката трка. Роботите и луѓето трчаа по паралелни патеки за да избегнат судири.

Победничкиот робот, развиен од „Хонор“, добро познат кинески производител на паметни телефони, ја заврши трката за 50 минути и 26 секунди, неколку минути побрзо од светскиот рекорд поставен од Џејкоб Киплимо минатиот месец во Лисабон, иако на хуманоидот мораше да му се помогне да се врати само неколку метри од целта откако се урна во оградата.

Додека економски вредните примени на хуманоидните роботи се уште се во фаза на тестирање, прикажувањето на физичката моќ на овие машини на маратонот го истакнува нивниот потенцијал да преобликуваат сè, од опасни работни места до борба на бојното поле.

Кина има цел да стане моќник во оваа индустрија и донесе широк спектар на политики, од субвенции до инфраструктурни проекти за развивање на локалните фирми.

Најгледаната ТВ-емисија во Кина, годишната гала на пролетниот фестивал на CCTV, во февруари го претстави стремежот на земјата да доминира со хуманоидните роботи и иднината на производството.

Тоа вклучуваше долга демонстрација на боречки вештини каде што над десетина хуманоиди од „Унитри“ изведоа софистицирани борбени секвенци мавтајќи со мечеви, стапови и нунчаки во близина на изведувачи на деца луѓе.