Хуманитарни организации побараа од Израел да не го забранува влезот на помош за Газа

Повеќе од 100 организации потпишаа заедничко писмо со кое го повикуваат Израел да го запре ограничувањето на помошта во Газа, бидејќи гладот се продлабочува.

Хуманитарните групи, вклучувајќи ги „Оксфам“ и „Лекари без граници“, велат дека сè почесто им се кажува дека не се овластени да доставуваат помош, освен ако не ги почитуваат построгите израелски прописи.

Групите ризикуваат да бидат забранети ако ја делегитимизираат државата Израел или не дадат детални информации за палестинскиот персонал, се вели во писмото.

Израел негира дека постојат ограничувања за помошта и вели дека правилата, воведени во март, обезбедуваат помошта директно да стигне до населението, а не до Хамас.

Според заедничкото писмо, повеќето големи меѓународни невладини организации не биле во можност да достават ниту еден камион со средства за спасување животи од 2 март.

Тие велат дека израелските власти ги отфрлиле барањата од десетици невладини организации за внесување средства за спасување животи, повикувајќи се на новите правила. Само во јули биле одбиени повеќе од 60 барања.

„Неможноста на хуманитарните групи да достават помош ги остави болниците без основни залихи, децата, лицата со попреченост и постарите лица умираат од глад и болести што може да се спречат“, се вели во соопштението.

Шон Керол, извршен директор на Американската помош за бегалци од Блискиот Исток изјави дека Анера има залихи во вредност од над 7 милиони долари, подготвени да влезат во Газа – вклучувајќи 744 тони ориз, доволни за шест милиони оброци, кои се блокирани во Ашдод.

Израел соопшти дека какви било доцнења во доставувањето помош се случуваат само кога организациите избираат да не ги исполнат основните безбедносни барања наменети за спречување на вмешаноста на Хамас.

Когат, израелското воено тело задолжено за помош, изјави дека речиси 20 организации што го завршиле процесот на регистрација внесуваат помош во Газа, со околу 300 камиони што влегуваат дневно.

ООН вели дека во Газа се потребни 600 камиони со залихи дневно.

Новите упатства воведени во март ја ажурираат рамката за тоа како хуманитарните групи мора да се регистрираат за да го задржат својот статус во Израел, заедно со одредби што опишуваат како нивните апликации можат да бидат одбиени или регистрацијата да биде поништена.

Регистрацијата може да биде одбиена ако израелските власти сметаат дека групата го негира демократскиот карактер на Израел или промовира кампањи за делегитимизација против земјата.

„За жал, многу организации за помош служат како покритие за непријателски, а понекогаш и насилни активности“, изјави израелскиот министер за дијаспора, Амихај Чикли, за новинската агенција Агенција Франс-Прес и додаде дека организациите кои немаат врска со непријателски или насилни активности и немаат врски со движењето за бојкот ќе добијат дозвола за работа.

Бушра Халиди, раководителка на политиката на Оксфам, изјави дека Израел одбил повеќе од 2,5 милиони долари стока да влезе во Газа.

„Овој процес на регистрација им сигнализира на меѓународните невладини организации дека нивната способност за работа може да дојде по цена на нивната независност и способност да се изјаснат“, рече Халиди.

Предупредувањето доаѓа во време кога Израел го засилува бомбардирањето на градот Газа, како подготовка за план за преземање на контролата врз градот.

Израел вели дека ќе обезбеди хуманитарна помош за цивилното население надвор од борбените зони, но не прецизираше дали таа помош ќе ја достави израелската и американската Хуманитарна Фондација за Газа (GHF).

Израел вели дека системот е неопходен за да се спречи Хамас да краде помош, обвинение што милитантната група го негира.

ООН овој месец објави дека 859 Палестинци се убиени во близина на локациите на GHF од мај, бројка што GHF ја негира.