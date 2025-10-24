пет, 24 октомври, 2025

Хрватскиот парламент го потврди воведувањето на задолжителен воен рок

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

-

Фото: Suradnik13, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Хрватскиот парламент денес, со 84 гласа „за“, 30 воздржани и 11 „против“, го измени Законот за одбрана, со што се потврди повторното воведување на задолжителен воен рок, пренесува Хрватскиот Дневник.

Основната воена обука (ОВО) ќе трае два месеци, првите повици ќе започнат до крајот на годината, а првите регрути во касарните во Книн, Слуњ и Пожега се очекуваат на почетокот на следната година. Како што објави Министерството за одбрана, планирано е годишно да се повикуваат околу 4.000 регрути, поделени во пет генерации.

Сите 18-годишници се регистрирани во воениот регистар, а ќе бидат испратени на воена обука во календарската година кога ќе наполнат 19 години. Пред обуката, регрутите ќе бидат подложени на лекарски преглед за да се утврди дали се способни за воена обука, а Министерството за одбрана наведува дека таа ќе биде организирана што е можно поблиску до местото на живеење на регрутите за да им се олесни пристапот на учесниците до неа.

Со прегледот се утврдува медицинската способност на потенцијалниот регрут, соопшти Министерството за одбрана, додавајќи дека лицата кои подлежат на воена служба можат да бидат испратени на обука или да добијат одложување пропишано со закон до крајот на 29-тата година од животот, или да бидат ослободени од обврската под условите и на начин пропишан со закон.

По исклучок, регрутите над 19 години и до 30 години можат да бидат испратени на воена обука, бидејќи службата може да се одложи во случај на студирање и за спортисти за учество на светски и европски првенства.

На лицата кои не сакаат да учествуваат во воени должности поради религиозни или морални убедувања ќе им биде дозволено да приговорат на совеста, а тие ќе ја завршат тримесечната основна воена обука во цивилна заштита или во локални единици во период од четири месеци.

Надоместокот за воена обука ќе биде 1.100 евра месечно, а обуката ќе се евидентира во работниот стаж, додека надоместокот за цивилна служба ќе биде помал, а неговиот износ ќе биде регулиран со регулатива.

Жените не подлежат на регрутација, но можат доброволно да посетуваат основна воена обука, што е еден од условите за прием во активна воена служба, и да служат во резерва.Млади мажи кои се оценети како неспособни, кои се обучувале како кадети најмалку две години според договор со Министерството за одбрана, кои покрај хрватското државјанство имаат и странско државјанство и имаат регулирана обврска за воена обука во странство, студенти на полициското училиште на Министерството за внатрешни работи, службеници на судската полиција или ракоположени свештеници, ѓакони или монаси можат да бидат ослободени од обврските за воена обука.

ИзворХрватски Дневник

