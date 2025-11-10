Дијана Хрка, мајката на Стефан, една од 16-те жртви на падот на надстрешницата на Железничката станица во Нови Сад, веќе деветти ден штрајкува со глад кај „Ќациленд“, a во изјава за „Н1“ кажа дека се чувствува малку изнемоштено.

Како што објавува медиумот, утрово ја прегледал и лекар, а како што додава, ја очекуваат уште неколку прегледи.

Хрка нагласи дека утрово кон нејзиниот шатор бил фрлен „топовски удар“ и порача дека нема да го прекине штрајкот со глад додека институциите не почнат да си ја вршат работата.

„Само сакам да ја прашам полицијата, од каде на ‘ќаците’ топовски удар? Дали сакаат да ме исплашат? Што сакаат тие?“, праша Хрка револтирано.

Таа додаде дека собраните во „Ќациленд“ секоја вечер добиваат дневници и порача дека топовскиот удар „ја прелеал чашата“.

„Од утрово никој не реагираше на овој топовски удар. Тие велат дека студентите се лоши, а студентите се златни“, изјави Хрка.

Дијана Хрка го започна штрајкот со глад на 2 ноември, ден по комеморативниот собир по повод годишнината од падот на надстрешницата. Мајката на Стефан Хрка бара процесуирање на одговорните за трагедијата, пуштање на слобода на сите притворени студенти и распишување вонредни парламентарни избори.