Откако главната цел на разговорот била постигната, Лавров и Сијарто продолжиле да се зближуваат преку заедничкиот презир кон Европската Унија, особено кон земјите со проукраинска ориентација.

Двајцата го критикувале Жозеп Борел, тогашниот висок претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, кого Лавров го нарекол свое „најголемо разочарување“, а Сијарто потценувачки го опишал како „европскиот Бајден“. Шпанскиот социјалист, забележал Лавров, бил многу „поразумен“ кога ги претставувал само интересите на Мадрид како министер за надворешни работи, пред да биде именуван во Европската комисија, каде што еден комесар не смее да ѝ дава предност на својата матична земја во однос на Унијата како целина. „Значи не смееш, не смееш да ја именуваш својата земја, но мораш да го именуваш својот род, така ли?“, недоверливо го прашал Лавров Сијарто, откако овој му ги сумирал тие бирократски протоколи.

Пред да го завршат разговорот, Унгарецот со воодушевување зборувал за новото седиште на „Газпром“ што го посетил во Русија, додавајќи: „Секогаш сум ви на располагање.“

Седум месеци подоцна, Исмаилова била отстранета од санкциската листа на ЕУ.

Унгарскиот Ким Филби

Овој разговор меѓу двајцата министри за надворешни работи, еден од повеќето меѓу 2023 и 2025 година, ја истакнува исклучително блиската соработка меѓу Сијарто, кој претставува членка на ЕУ и НАТО, и Лавров, кој претставува држава што нападнала и окупирала европска земја, водeјќи хибридна војна што вклучува и подметнувања пожари и саботажи врз земјите на источниот крил на НАТО. Во разговорите се разменуваат чувствителни информации за внатрешните расправи и во Будимпешта и во Брисел, кои несомнено се од интерес за Кремљ. Тие, исто така, обезбедуваат јасен доказ за тоа како Русија тајно стои зад напорите на Унгарија и Словачка да ги попречат санкциите на ЕУ против руски поединци или субјекти.

Во своите разговори со Лавров, Сијарто делува покорно, речиси сервилно. „Ако ги тргнете имињата и им ги покажете овие разговори на кој било оперативец, тој ќе се заколне дека ова е транскрипт на разузнавачки офицер што работи со свој агент“, изјавил еден висок европски разузнавачки функционер, откако прегледал печатена верзија од разговорите.

Транскриптите и аудиоснимката од разговорот Лавров-Сијарто, како и разговорите на Сијарто со други руски владини функционери, ги добил и потврдил конзорциум од истражувачки медиуми составен од VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider и Истражувачкиот центар „Јан Куцијак“ (ICJK). Ние тоа независно го потврдивме со извори во повеќе од една земја, а за автентичноста на аудиоснимката дополнително се консултиравме и со Cauth.AI, членови на WITNESS Deepfake Rapid Response Force.

Очигледната подготвеност на Сијарто, како висок функционер на унгарската влада, тивко да дејствува во интерес на Русија на ниво на ЕУ, можеби помага да се објасни зошто Москва вложува значителен напор за да ги задржи Виктор Орбан и неговата проруски ориентирана партија Фидес на власт.

Независните анкети сугерираат дека Орбан сериозно заостанува пред парламентарните избори на 12 април, при што централно-десничарската партија Тиса, предводена од неговиот противкандидат Петер Маѓар, има убедливо водство. Додека кампањата на Орбан се мачи, Русија наводно се вклучува и со тајна помош. Според претходен извештај на VSquare, Кремљ му ја доделил задачата на Сергеј Кириенко – заменик-шеф на кабинетот на Владимир Путин и клучен архитект на руските операции за политичко влијание – тајно да ја поддржи кампањата на Орбан. Кириенко претходно имал интегрална улога и во обликувањето на изборното мешање во Молдавија.

Во исто време, кампањата на Орбан сè повеќе ги повторува наративите на Кремљ: организира провокации против Украина и ги обвинува опозициските фигури и критичарите дека дејствуваат како украински посредници или шпиони, додека ги отфрла или исмева обвинувањата за сопствените врски со Русија.

Блискоста на Сијарто со Лавров, иако претходно беше споменувана во медиумите, никогаш досега не била документирана преку протечени телефонски разговори што го покажуваат целосниот обем на нивната соработка.

Освен што го правел тоа што од него било побарано, Сијарто редовно го информирал Лавров и за детали од наводно доверливите разговори на европските дипломати.

На пример, во истиот разговор со Лавров на 30 август 2024 година, веднаш по дискусијата за отстранувањето на Исмаилова од листата, Сијарто ги открил и деталите од состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ, на кој учествувал претходниот ден.

„И тоа беше лудо, знаеш, кога Ландсбергис рече дека ние придонесуваме со 12% од секоја ракета и проектил“, му рекол Сијарто на Лавров, мислејќи на тогашниот литвански министер за надворешни работи Габриелиус Ландсбергис, кој тврдел дека Русија делумно ја финансира својата војна преку профитите од гас и нафта од европски клиенти како Унгарија и Словачка.