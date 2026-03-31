Хотлајн аудио снимки меѓу унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто и рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ѝ давала на Москва стратешки информации за клучни прашања во ЕУ, според транскрипти и аудиоснимки од разговори што ги прегледале The Insider и неговите истражувачки партнери, пренесува Инсајдер.

Материјалите укажуваат дека Сијарто дејствувал во име на Кремљ, вклучително и преку залагање за отстранување на санкционирани олигарси од црните листи на ЕУ, меѓу кои и сестрата на милијардерот Алишер Усманов. Во друг разговор, со заменик-министерот за енергетика на Русија, Сијарто рекол дека прави сè што може за да блокира пакет санкции на ЕУ и понудил да се обиде да спаси руски субјекти од санкции, додавајќи дека и словачката влада ѝ помага на координираната руско-унгарска акција.

„Се јавувам на барање на Алишер“

Само еден час откако унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сијарто пристигнал во Будимпешта од Санкт Петербург на 30 август 2024 година, добил телефонски повик од својот руски колега Сергеј Лавров. Лавров му рекол дека Сијарто бил цитиран низ сите руски медиуми по неговата посета.

„Дали кажав нешто погрешно?“, нервозно прашал Сијарто.

„Не, не, не. Само велеа дека прагматично се бориш за интересите на својата земја.“

Причината за повикот на Лавров била едно барање: рускиот олигарх Алишер Усманов сакал неговата сестра, Гулбахор Исмаилова, да биде отстранета од санкциските листи на ЕУ, а Сијарто ветил дека ќе помогне. Усманов, руско-узбекистански тајкун, го стекнал своето богатство во рударството, индустријата, телекомуникациите и медиумите. Тој е опишуван како еден од омилените бизнисмени на Путин, човек со „особено блиски врски“ со рускиот претседател.

„Еве, се јавувам на барање на Алишер и тој само ме замоли да те потсетам дека работеше нешто за неговата сестра“, рекол Лавров.

„Да, апсолутно“, одговорил Сијарто. „Работата е следнава: заедно со Словаците поднесуваме предлог до Европската Унија таа да биде тргната од листата. Ќе го поднесеме следната недела и, бидејќи ќе почне новиот период на ревизија, тоа ќе биде ставено на дневен ред и ќе направиме сè што можеме за да ја тргнеме.“

Лавров бил задоволен и изразил благодарност за „поддршката и твојата борба за еднаквост на сите полиња“.

Откако главната цел на разговорот била постигната, Лавров и Сијарто продолжиле да се зближуваат преку заедничкиот презир кон Европската Унија, особено кон земјите со проукраинска ориентација.

Двајцата го критикувале Жозеп Борел, тогашниот висок претставник на ЕУ за надворешни работи и безбедносна политика, кого Лавров го нарекол свое „најголемо разочарување“, а Сијарто потценувачки го опишал како „европскиот Бајден“. Шпанскиот социјалист, забележал Лавров, бил многу „поразумен“ кога ги претставувал само интересите на Мадрид како министер за надворешни работи, пред да биде именуван во Европската комисија, каде што еден комесар не смее да ѝ дава предност на својата матична земја во однос на Унијата како целина. „Значи не смееш, не смееш да ја именуваш својата земја, но мораш да го именуваш својот род, така ли?“, недоверливо го прашал Лавров Сијарто, откако овој му ги сумирал тие бирократски протоколи.

Пред да го завршат разговорот, Унгарецот со воодушевување зборувал за новото седиште на „Газпром“ што го посетил во Русија, додавајќи: „Секогаш сум ви на располагање.“

Седум месеци подоцна, Исмаилова била отстранета од санкциската листа на ЕУ.

Транскриптите и аудиоснимката од разговорот меѓу Лавров и Сијарто ги добил и потврдил конзорциум од истражувачки медиуми составен од VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider и Истражувачкиот центар „Јан Куцијак“ (ICJK). Ние тоа независно го потврдивме со извори во повеќе од една земја, а за автентичноста на аудиоснимката дополнително се консултиравме и со Cauth.AI, членови на WITNESS Deepfake Rapid Response Force.

Унгарскиот Ким Филби

Овој разговор меѓу двајцата министри за надворешни работи, еден од повеќето меѓу 2023 и 2025 година, ја истакнува исклучително блиската соработка меѓу Сијарто, кој претставува членка на ЕУ и НАТО, и Лавров, кој претставува држава што нападнала и окупирала европска земја, водeјќи хибридна војна што вклучува и подметнувања пожари и саботажи врз земјите на источниот крил на НАТО. Во разговорите се разменуваат чувствителни информации за внатрешните расправи и во Будимпешта и во Брисел, кои несомнено се од интерес за Кремљ. Тие, исто така, обезбедуваат јасен доказ за тоа како Русија тајно стои зад напорите на Унгарија и Словачка да ги попречат санкциите на ЕУ против руски поединци или субјекти.

Во своите разговори со Лавров, Сијарто делува покорно, речиси сервилно. „Ако ги тргнете имињата и им ги покажете овие разговори на кој било оперативец, тој ќе се заколне дека ова е транскрипт на разузнавачки офицер што работи со свој агент“, изјавил еден висок европски разузнавачки функционер, откако прегледал печатена верзија од разговорите.

Очигледната подготвеност на Сијарто, како висок функционер на унгарската влада, тивко да дејствува во интерес на Русија на ниво на ЕУ, можеби помага да се објасни зошто Москва вложува значителен напор за да ги задржи Виктор Орбан и неговата проруски ориентирана партија Фидес на власт.

Независните анкети сугерираат дека Орбан сериозно заостанува пред парламентарните избори на 12 април, при што централно-десничарската партија Тиса, предводена од неговиот противкандидат Петер Маѓар, има убедливо водство. Додека кампањата на Орбан се мачи, Русија наводно се вклучува и со тајна помош. Според претходен извештај на VSquare, Кремљ му ја доделил задачата на Сергеј Кириенко – заменик-шеф на кабинетот на Владимир Путин и клучен архитект на руските операции за политичко влијание – тајно да ја поддржи кампањата на Орбан. Кириенко претходно имал интегрална улога и во обликувањето на изборното мешање во Молдавија.

Во исто време, кампањата на Орбан сè повеќе ги повторува наративите на Кремљ: организира провокации против Украина и ги обвинува опозициските фигури и критичарите дека дејствуваат како украински посредници или шпиони, додека ги отфрла или исмева обвинувањата за сопствените врски со Русија.

Блискоста на Сијарто со Лавров, иако претходно беше споменувана во медиумите, никогаш досега не била документирана преку протечени телефонски разговори што го покажуваат целосниот обем на нивната соработка.

Освен што го правел тоа што од него било побарано, Сијарто редовно го информирал Лавров и за детали од наводно доверливите разговори на европските дипломати.

На пример, во истиот разговор со Лавров на 30 август 2024 година, веднаш по дискусијата за отстранувањето на Исмаилова од листата, Сијарто ги открил и деталите од состанокот на Советот за надворешни работи на ЕУ, на кој учествувал претходниот ден.

„И тоа беше лудо, знаеш, кога Ландсбергис рече дека ние придонесуваме со 12% од секоја ракета и проектил“, му рекол Сијарто на Лавров, мислејќи на тогашниот литвански министер за надворешни работи Габриелиус Ландсбергис, кој тврдел дека Русија делумно ја финансира својата војна преку профитите од гас и нафта од европски клиенти како Унгарија и Словачка.

„Му реков, пријателе мој, не си во право, затоа што Европејците придонесуваат многу повеќе… не сме само ние и Словаците тие што купуваат гас и нафта од Русија директно, туку и сите вие што го купувате истото од нив преку… Индија, Казахстан.“

Кога бил побаран за коментар, Ландсбергис ги потврдил деталите од разговорите зад затворени врати на состанокот на министрите за надворешни работи на ЕУ. „Можам да потврдам дека ова е вистинска размена на мислења за време на еден од Советите за надворешни работи“, изјавил Ландсбергис. „Се чини дека сето ова време Путин имал, а сè уште има, крт во сите официјални европски и НАТО-состаноци. Ако треба да се зачува интегритетот на овие средби, соодветно би било Унгарија да биде исфрлена од сите нив. Секоја генерација има свој Ким Филби“ – алузија на озлогласениот шпион на КГБ од времето на Студената војна во британската Тајна разузнавачка служба. „Очигледно Петер Сијарто ја игра таа улога со ентузијазам.“

Оваа аналогија оди малку подлабоко од обична реторичка фигура. И Филби и Сијарто го добиле највисокото советско, односно руско одликување што може да му се додели на странец: Орденот на пријателството. Одликувањето на Сијарто формално му било доделено од Владимир Путин, но физички му го врачал Лавров на 30 декември 2021 година.