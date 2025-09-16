Холивудската икона Роберт Редфорд почина на 89-годишна возраст

Роберт Редфорд, ѕвездата на холивудските класици, вклучувајќи ги „Буч Касиди“ и „Санденс Кид“, „Стинг“ и „Сите луѓе на претседателот“, почина на 89-годишна возраст.

Во изјава за „Њујорк тајмс“, неговиот публицист изјави дека актерот починал во сон во својот дом во Јута.

Редфорд беше една од дефинирачките филмски ѕвезди од 1970-тите, лесно преминувајќи помеѓу холивудскиот нов бран и мејнстрим филмската индустрија, пред да стане и режисер и продуцент добитник на Оскар во следните децении.

Тој има одиграно клучна улога во воспоставувањето на американското независно кино со ко-основање на филмскиот фестивал Санденс, кој дејствуваше како платформа за филмови како што се „Резервоар кучиња“, „Проектот за вештерки на Блер“, „Дони Дарко“, „Станица Фруитвејл“ и „Кода“.

Редфорд, исто така, стекна репутација како еден од водечките либерали во Холивуд и водеше кампања за прашања поврзани со животната средина, вклучително и дејствување како попечител на групата за застапување на Советот за одбрана на природните ресурси и гласно спротивставување на сега откажаното продолжување на цевководот Keystone XL.

Роден како Чарлс Роберт Редфорд во 1936 година, тој пораснал во Лос Анџелес и, откако бил исклучен од Универзитетот во Колорадо, студирал глума на Американската академија за драмски уметности. Откако одиграл серија мали улоги на телевизија, театар и филм, тој почнал да напредува во раните 60-ти, номиниран за најдобра споредна машка улога Еми во 1962 година за „Гласот на Чарли Понт“ и добивајќи главна улога во оригиналната бродвејска продукција од 1963 година на хит-драмата на Нил Сајмон „Боси во паркот“.

Филмскиот пробив на Редфорд се случил во 1965 година: впечатлива улога како бисексуална филмска ѕвезда во „Внатре во Дејзи Кловер“ наспроти Натали Вуд, за која бил номиниран за Златен глобус.

По серија солидни холивудски филмови, вклучувајќи го „Потера“ и екранизирана адаптација на „Боси во паркот“, Редфорд имаше огромен хит со вестернот од 1969 година „Буч Касиди и Санденс Кид“, во кој глумеше заедно со Пол Њуман и Кетрин Рос. Беше номиниран за седум Оскари, иако ниту еден не беше за актерите.

Редфорд глумеше во „Кажи им дека Вили Бој е тука“, на Абрахам Полонски, а потоа низа клучни хитови од 1970-тите: граничниот вестерн Џеремаја Џонсон (1972), периодичната романса „Вака како што бевме“ (1973) со Барбара Стрејсенд, криминалната комедија „Стинг“ (1973), повторно заедно со Њуман, и литературната адаптација „Големиот Гетсби“ (1974). Редфорд потоа го продолжи трилерот за заговор „Три дена на Кондорот“ (1975) и драмата за Вотергејт „Сите луѓе на претседателот“ (1976), во кој глумеше заедно со Дастин Хофман.