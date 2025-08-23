саб, 23 август, 2025

Холандскиот министер за надворешни работи поднесе оставка поради неуспехот да се обезбедат санкции против Израел

Дискусиите за преземање понатамошни чекори против Израел дојдоа откако Холандија им се придружи на 20 други земји во потпишувањето заедничка декларација во четвртокот со која ги осудува израелските планови за изградба на нелегална населба на окупираниот Западен Брег

Марио СпасевскиОд: Марио Спасевски

Фото: Ministerie van Buitenlandse Zaken, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Холандскиот министер за надворешни работи, Каспар Велдкамп, поднесе оставка откако на состанокот на кабинетот не беа обезбедени санкции против Израел, ослабувајќи ја веќе кревката привремена влада на Холандија, пренесува Гардијан.

Колегите на Велдкамп од центристичката партија Нов општествен договор (НСК), исто така, ја напуштија седницата откако дебатата во кабинетот доцна во петокот дојде до ќорсокак околу усвојувањето построги мерки против Израел.

Дискусиите за преземање понатамошни чекори против Израел дојдоа откако Холандија им се придружи на 20 други земји во потпишувањето заедничка декларација во четвртокот со која ги осудува израелските планови за изградба на нелегална населба на окупираниот Западен Брег. Критичарите велат дека населбата од 3.400 куќи ќе ја подели територијата на половина.

Холандија им забрани на крајно десничарските израелски министри Итамар Бен-Гвир и Безалел Смотрих да влезат во земјата во јули.

По состанокот во петокот, Велдкамп – поранешен амбасадор во Израел – изјави за холандската новинска агенција ANP дека е „недоволно способен да преземе значајни дополнителни мерки“. Во изјавата во која ја објавува својата оставка, тој рече дека „живееме во време на невидена геополитичка тензија, каде што дипломатијата е поважна од кога било“.

Поддржувајќи го неговиот став, НСК изјави дека неговите коалициски партнери, централно-десничарската Народна партија за слобода и демократија (ВВД) и популистичкото Движење на земјоделци и граѓани (БББ), „одбиваат да ја признаат алармантната ситуација [во Газа] и да преземат неопходни мерки“.

Во Холандија имаше голем број протести за да се изврши притисок врз владата да преземе мерки против израелската војна во Газа, која се приближува кон својата двегодишна граница. Помеѓу 100.000 и 150.000 луѓе учествуваа на демонстрациите во Хаг во јуни, што го прави најголемиот протест во Холандија во последните две децении.

Оставката на Велдкамп дојде откако експертите поддржани од ОН во петокот изјавија дека градот Газа и околината се во канџите на „целосно предизвикан од човекот“ глад и дека смртните случаи би можеле експоненцијално да се зголемат. Интегрираната класификација на фази на безбедност на храната (ИФБ) прогласи само четири случаи на глад откако беше воспоставена во 2004 година, најново во Судан минатата година.

НСК беше дел од привремената администрација што ја управува Холандија од јуни, кога коалициската влада се распадна откако крајно десничарскиот политичар Герт Вилдерс ги повлече министрите од својата партија од алијансата.

Повлекувањето на ПВВ од коалицијата во јуни доведе до предвремени избори, со предвремени избори закажани за 29 октомври.

ИзворГардијан

