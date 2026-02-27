Поранешната државна секретарка на САД, Хилари Клинтон, во четвртокот пред конгресниот комитет изјави дека не се сеќава дека некогаш се сретнала со покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн и дека нема информации да сподели за неговите криминални активности.

„Не се сеќавам дека некогаш сум се сретнала со г-дин Епштајн. Никогаш не летав со неговиот авион, ниту ги посетив неговиот остров, домови или канцеларии“, рече Клинтон во изјава, која ја објави додека даваше изјава зад затворени врати пред Надзорниот комитет на Претставничкиот дом во Чапаква, Њујорк.

По седумчасовното појавување пред панелот, Клинтон им рече на новинарите дека постојано ѝ биле поставувани истите прашања во текот на денот, но дека таа, исто така, понудила некои предлози за спроведување на истрагата. Таа не ги детализираше тие идеи.

Клинтон рече дека доцна во процедурите „стана доста необично затоа што почнаа да ме прашуваат за НЛО и серија прашања за Пицагејт, една од најодвратните лажни теории на заговор“.

Таа се осврна на лажни, широко распространети размислувања во 2016 година дека една пицерија во Вашингтон била покритие за мрежа за сексуална злоупотреба на деца што ја води таа и дека полицијата во Њујорк открила мрежа за педофилија поврзана со демократите.

Во своето подготвено сведочење, Клинтон, претседателскиот кандидат на демократите во 2016 година, исто така ја обвини комисијата предводена од републиканците дека се обидува да го префрли фокусот од врските на Трамп со Епштајн, кој почина со самоубиство во затвор во 2019 година додека чекаше судење за федерални обвиненија за трговија со луѓе. Таа истакна дека администрацијата на Трамп ја уништила канцеларијата на Стејт департментот фокусирана на меѓународната трговија со луѓе.

Зборувајќи со новинарите по сведочењето на Клинтон, претседателот на Комитетот за надзор на Претставничкиот дом, Џејмс Комер, ја отфрли идејата Трамп да се појави пред комисијата.

„Претседателот Трамп одговори на стотици, ако не и илјадници прашања од вас за Епштајн и мислам дека беше многу транспарентен во објавувањето на документите“, рече Комер, републиканец од Кентаки.

Клинтон и нејзиниот сопруг, поранешниот претседател од Демократската партија Бил Клинтон, првично одбија да сведочат пред комисијата, но попуштија кога пратениците предложија да ги прогласат за непочитување на Конгресот.

Бил Клинтон треба да сведочи пред комисијата во петок.

Хилари Клинтон им рече на новинарите дека поранешниот претседател ќе му каже на комисијата дека огромното мнозинство луѓе кои имале контакт со Епштајн пред неговото признавање на кривичните дела во 2008 година не знаеле за трговијата со луѓе. „Токму за тоа ќе сведочи мојот сопруг утре“, рече таа.

Пред сослушувањето, Комер негираше дека истрагата е партиски напор, истакнувајќи дека неколку демократи инсистирале Клинтонови да сведочат.

„Никој во овој момент не ги обвинува Клинтонови за какво било лошо дело, но имаме многу прашања“, рече Комер.

Тој рече дека комисијата ќе се обиде да дознае за какви било интеракции што можеби ги имала со Епштајн, неговата вмешаност во добротворната работа на Клинтонови и каква било врска што можеби ја имала со затворената соработничка на Епштајн, Гислен Максвел. Тој рече дека транскриптите и видеото од интервјуата на Клинтонови ќе бидат објавени.

Претставникот Роберт Гарсија од Калифорнија, највисокиот демократ во комитетот, им рече на новинарите дека Трамп и министерот за трговија Хауард Лутник исто така треба да сведочат. Лутник призна дека го посетил приватниот остров на Епштајн години откако, како што вели, ги прекинал врските.