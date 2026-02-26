Хилари Клинтон ќе се појави пред панел на Претставничкиот дом на САД кој ги истражува злосторствата на починатиот сексуален престапник Џефри Епштајн, пренесува Би-Би-Си.

Поранешната демократска државна секретарка и претседателски кандидат неодамна се согласи, заедно со нејзиниот сопруг, поранешниот претседател Бил Клинтон, да сведочи пред Комитетот за надзор на Претставничкиот дом.

Двајцата претходно се спротивставуваа на барањата да се појават, опишувајќи ги како политички мотивирани. Нивниот договор да сведочат спречи потенцијална постапка за непочитување на Конгресот против нив.

Хилари Клинтон изјави дека не се сеќава дека се сретнала или разговарала со Епштајн. Нејзиниот сопруг, кој го познавал Епштајн, негираше какво било кривично дело или знаење за злосторствата на другиот човек.

Бил Клинтон, исто така, рече дека ги прекинал врските со Епштајн пред две децении и изрази жалење што тој некогаш бил поврзан со финансиерот, кој почина во 2019 година.

Се очекува тој самиот да сведочи во петок.

Најавата на двојката во последните недели дека сепак ќе сведочат означи пресврт на нивниот пркосен став и дојде во време кога се наѕираше потенцијално гласање за непочитување на судот во Претставничкиот дом.

Некои демократски членови на комитетот гласаа за покренување постапка за непочитување на судот.

Клинтонови претходно го обвинија републиканскиот лидер на панелот, Џејмс Комер, за „партиска политика“ во неговото водење на истрагата. Тие ги опишаа судските покани како „ништо повеќе од обид за засрамување на политичките ривали, како што наложи претседателот Трамп“.

Тие инсистираа дека веќе поднеле заклетви кои ги опфаќаат „ограничените информации“ што ги имале за Епштајн.

Сепак, тие ќе се појават, рече портпаролот на Бил Клинтон, и „се радуваат на поставување преседан што важи за сите“.

Од своја страна, Комер рече дека обидот да се обезбеди исказ од двајцата Клинтонови бил двопартиски потег за да се покаже дека „никој не е над законот“.

Бил Клинтон се појавува во текст и фотографии што неодамна беа објавени во фази од Министерството за правда на САД (DOJ) во неговото откривање на материјал што беше откриен за време на федералните истраги за злосторствата на Епштајн.

Досиејата пошироко го откриваат обемот на врските на Епштајн со повеќе познати лица, вклучително и откако беше осуден за сексуални злосторства.

Како и со другите што се појавуваат во досиејата – вклучувајќи го и сегашниот претседател Доналд Трамп, кој претходно имал пријателство со Епштајн – појавувањето во документите не имплицира никакво кривично дело.

Сослушувањата на Клинтон ќе се одржат во Чапаква, Њујорк, во близина на нивниот дом. Ваквите искази обично се случуваат зад затворени врати, иако Клинтон наводно се бореле нивното сведочење да биде јавно, за да не можат да протечат одредени делови од нивните докази во медиумите.

Се очекува и демократските и републиканските членови на комисијата да се обратат пред новинарите по сведочењето на Хилари Клинтон, кое е закажано за 11:00 часот источно време (16:00 часот по Гринич).

Високоочекуваното појавување на Бил Клинтон во петок ќе претставува првпат поранешен американски претседател да сведочи пред конгресен панел откако Џералд Форд го стори тоа во 1983 година.