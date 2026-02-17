Хилари Клинтон ја обвини администрацијата на американскиот претседател Доналд Трамп за прикривање на начинот на кој ракува со досиејата поврзани со покојниот сексуален престапник Џефри Епштајн.

„Извадете ги досиејата. Процесот оди бавно“, изјави поранешната државна секретарка на САД за Би-Би-Си во Берлин, каде што присуствуваше на годишниот Светски форум.

Белата куќа инсистираше дека со објавувањето на досиејата тие направиле повеќе за жртвите отколку што направиле демократите.

На прашањето дали Ендрју Маунтбатен-Виндзор треба да се појави пред конгресен комитет, Хилари Клинтон рече: „Мислам дека секој што е повикан да сведочи треба да сведочи“.

Појавувањето во досиејата не е индикација за прекршок. Ендрју отсекогаш негирал какво било прекршок.

Клинтонови треба да се појават пред конгресниот комитет. Бил Клинтон ќе се појави на 27 февруари, а Хилари Клинтон ќе се појави денот пред тоа.

Планираното гласање за прекршок на Конгресот за Клинтонови поради првичното одбивање да се појават беше одложено откако двајцата се согласија да сведочат. Ова ќе биде првпат поранешен американски претседател да сведочи пред конгресен панел откако Џералд Форд го стори тоа во 1983 година.

Бил Клинтон – кој е неколку пати претставен во досиејата на Епштајн – бил запознаен со Епштајн, но вели дека тој го прекинал контактот пред две децении. Ниеден од Клинтонови не е обвинет за злоупотреба од страна на преживеаните од злоупотребата на Епштајн, и двајцата негираа дека знаеле за неговото сексуално злоставување во тоа време.

Милиони нови досиеја поврзани со Епштајн беа објавени од Министерството за правда на САД претходно овој месец откако Конгресот донесе закон со кој се бара од агенцијата да објави материјал поврзан со истрагите на Епштајн.

Министерството за правда сега соопшти дека ги објавило сите досиеја потребни според Законот за транспарентност на досиејата на Епштајн, но пратениците тврдат дека објавувањето е недоволно. Републиканскиот претставник од Кентаки, Томас Маси, кој е коавтор на законот, побара од Министерството за правда да објави и интерни меморандуми во кои се наведени минатите одлуки за тоа дали да се покренат обвиненија против Епштајн и неговите соработници.

Епштајн почина во затворска ќелија во Њујорк на 10 август 2019 година додека чекаше, без можност за кауција, неговото судење за обвиненија за трговија со луѓе. Ова се случи повеќе од една деценија по неговата пресуда за барање проституција од малолетничка, за што беше регистриран како сексуален престапник.

Ендрју, поранешниот принц, се соочува со растечки притисок од американските власти и семејството на неговата истакната обвинителка Вирџинија Џуфре да сведочи пред Комитетот за надзор за неговите врски со Епштајн. Ендрју постојано негираше какво било кривично дело и постигна вонсудска спогодба со Џуфре во 2022 година, без признавање на одговорност. Џуфре почина од самоубиство во 2025 година.

Клинтонови побараа нивното сослушување во конгресниот комитет да биде јавно, а не сведочење зад затворени врати.

„Ќе се појавиме, но мислиме дека би било подобро да се одржи јавно“, изјави Хилари Клинтон за Би-Би-Си.

Републиканскиот претседател на комитетот, Џејмс Комер, ги обвини Клинтонови за одложување, велејќи дека двајцата попуштиле додека се наѕирало гласање за непочитување на судот.

„Само сакам да биде фер“, рече Хилари Клинтон. „Сакам сите да се третираат на ист начин“. „Немаме што да криеме. Постојано повикуваме на целосно објавување на овие досиеја. Сметаме дека сончевата светлина е најдоброто средство за дезинфекција.“

Поранешната претседателска кандидатка тврдеше дека таа и нејзиниот сопруг се користат за да се одвлече вниманието од Трамп.

„Погледнете го овој сјаен предмет. Ќе ги имаме Клинтонови, дури и Хилари Клинтон, која никогаш не го запознала тој човек.“ Хилари Клинтон рече дека се сретнала со Гислен Максвел – осудената соработничка на Епштајн – „во неколку наврати“.

Трамп – кој е споменат стотици пати во досиејата на Епштајн – постојано негираше какво било кривично дело во врска со Епштајн, со кого вели дека прекинал контакт пред децении, и не е обвинет за никакви злосторства од страна на жртвите на Епштајн.

Кога беше прашан за коментарите на Хилари Клинтон во интервјуто, Трамп изјави за Би-Би-Си дека нема што да крие.

„Ослободен сум од обвинението. Немав никаква врска со Џефри Епштајн. Тие влегоа надевајќи се дека ќе го најдат, а го пронајдоа токму спротивното“, рече тој на авионот „Ер Форс Уан“.

„Ги влечат. И тоа е нивниот проблем… Клинтон и многу други демократи се вмешани.“

Во врска со обвинувањата против Трамп, Министерството за правда претходно изјави: „Некои документи содржат невистинити и сензационалистички тврдења против Трамп кои беа доставени до ФБИ непосредно пред изборите во 2020 година. Да бидеме јасни, тврдењата се неосновани и лажни и ако имаат барем малку кредибилитет, сигурно веќе би биле искористени како оружје против Трамп.“

Белата куќа изјави: „Со објавување на илјадници страници документи, соработка со барањето за судска покана на Комитетот за надзор на Претставничкиот дом и со неодамнешниот повик на претседателот Трамп за понатамошни истраги за демократските пријатели на Епштајн, администрацијата на Трамп направи повеќе за жртвите отколку што направија демократите.“