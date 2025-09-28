нед, 28 септември, 2025

ХЕРА: Сите жени да добијат еднаков пристап до безбеден абортус

Иако националното Упатство за семејно планирање постои, ниту едно модерно средство за орална контрацепција не е на позитивната листа, што е сериозна пречка, особено за младите и за жените од ранливи категории

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

фото: ХЕРА
фото: ХЕРА

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – ХЕРА и Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО), деновиве одбележуваат два исклучително значајни датуми поврзани со здравјето и правата на жените, 26 септември- Меѓународниот ден на контрацепцијата и 28 септември- Меѓународниот ден на безбеден абортус и потсетуваат дека правото на жените да располагаат со сопственото тело и да имаат еднаков пристап до безбедни и достапни здравствени услуги е суштински дел од универзалното право на здравје и достоинствен живот.

Во С. Македонија, медикаментозниот абортус е легален и безбеден метод кој се применува, но е достапен само на Универзитетската клиника за гинекологија и акушерство во Скопје. Тоа создава нееднаквост и сериозни бариери за жените кои живеат надвор од главниот град. Од вкупно 2.207 абортуси евидентирани на национално ниво, само 36 % биле медикаментозни, што укажува на ограничена достапност на оваа метода. Сепак, податоците за 2024 година од УГАК во Скопје покажуваат дека 93,5 % од абортусите таму биле медикаментозни, што јасно потврдува висока прифатеност кога постои соодветен пристап до услугата.

Огранизациите нагласуваат дека и покрај тоа што бројките јасно ја потврдуваат довербата и потребата од оваа услуга, средствата за лекови за медикаментозен абортус за жени од ранливи категории во Програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца се намалени за дури 80 %, од еден милион 2023, на 200.000 денари во 2024 година.

„Со оглед на тоа дека интересот за медикаментозниот абортус постојано расте, неопходно е буџетското финансирање не само да се зголеми, туку и да се овозможи оваа услуга да биде достапна и во другите клиники низ земјата. На тој начин, жените од сите региони ќе имаат еднаков пристап до безбедна здравствена услуга, без да бидат принудени да патуваат во Скопје и да се соочуваат со дополнителни финансиски и логистички тешкотии. Следењето на искуствата од земји како Велика Британија, Франција и Германија, каде што телемедицината веќе е дел од услугите за медикаментозен абортус, покажува дека дигиталните решенија можат значително да го олеснат пристапот, особено за жените во руралните средини“, посочуваат од ХЕРА.

Истовремено, стапката на адолесцентски раѓања во Македонија изнесува 14,6 на 1.000 девојчиња – речиси двојно повеќе од просекот во земјите од Европската унија. Додека пак, стапка на употреба на модерна контрацепција во Македонија е 21 %, што е двојно помала од Балканските земји со 52 % и тројно помала од развиените земји како Франција, 76 %, Ирска 66 % и Полска 59 %. Иако националното Упатство за семејно планирање постои, ниту едно модерно средство за орална контрацепција не е на позитивната листа, што значи дека жените мораат целосно сами да ги покријат трошоците. Ова претставува сериозна пречка, особено за младите и за жените од ранливи категории, и е една од причините за нискиот опфат со современи методи.

Подобриот пристап до модерна контрацепција и безбеден медикаментозен абортус спречува несакани и ризични бремености, го намалува бројот на небезбедни абортуси и им овозможува на жените да го планираат својот живот и иднина.

„По повод 26 и 28 септември, ги повикуваме надлежните институции да обезбедат достапност на модерна контрацепција и ширење на услугата за медикаментозен абортус во целата држава, што е од суштинско значење за подобрување на здравјето на жените и за унапредување на родовата еднаквост. Македонија треба да продолжи да чекори во насока на европските стандарди и да обезбеди еднаков пристап до безбедни и современи здравствени услуги за сите жени, без исклучок,“ велат од организациите.

ПОВРЗАНО

Македонија

Македонија го добива првиот Водич за перименопауза

За првпат во Македонија, жените и здравствените професионалци добиваат Водич кој се базирана на медицина заснована на докази кој на јасен и практичен начин...
Повеќе
Ctrl - Z

ХЕРА: Mладите се принудени да бараат перспектива надвор од државата

Денеска се одбележува 12 август, Меѓународниот ден на младите, а младите во Северна Македонија сè уште живеат во реалност исполнета со системски предизвици, ограничени...
Повеќе

Најнови

Македонија

Кривична пријава за маж што одгледувал канабис

Основното јавно обвинителство Скопје поведе истрага против едно лице кое е осомничено дека одгледувало канабис. Обвинителството информира дека во домот на 50-годишник во селото Страчинци, полицијата пронашла голем број растенија и исушени...
Повеќе
Македонија

ХЕРА: Сите жени да добијат еднаков пристап до безбеден абортус

Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување – ХЕРА и Македонската асоцијација на гинеколози и опстетричари (МАГО), деновиве одбележуваат два исклучително значајни датуми поврзани со здравјето и правата на жените, 26 септември-...
Повеќе
Македонија

Истрага за маж, кој со закани изнудувал пари од жена што живеела во странство

Едно лице е по истрага на Основното јавно обвинителство Скопје бидејќи е осомненичен дека во последните два месеца изнудувало пари од жена која живее во странство. Тој телефонски и преку пораки...
Повеќе
Подглавна секција

Масовен напад на Русија врз Украина, Полска затвори аеродроми и подигна борбени авиони

Кијив беше се соочува со интензивно бомбардирање со беспилотни летала и ракети рано утрово, во од најголемите руски напади врз украинската престолнина и околниот регион откако започна целосната војна. Најмалку три лица...
Повеќе

Кривична пријава за маж што одгледувал канабис

Основното јавно обвинителство Скопје поведе истрага против едно лице кое е осомничено дека одгледувало канабис. Обвинителството информира дека во домот на 50-годишник во селото Страчинци, полицијата пронашла голем број растенија...
фото: ХЕРА

ХЕРА: Сите жени да добијат еднаков пристап до безбеден абортус

Истрага за маж, кој со закани изнудувал пари од жена што живеела во странство

Масовен напад на Русија врз Украина, Полска затвори аеродроми и подигна борбени авиони

(Фото-вест) Полицијата легитимира минувачи со слушалки во Аеродром

Лишен од слобода возач во Скопје, удрил во пешак

Изборниот законик и платеното политичко рекламирање – извори на нефер изборен натпревар

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Кривична пријава за маж што одгледувал канабис

Истрага за маж, кој со закани изнудувал пари од жена што живеела во странство

Масовен напад на Русија врз Украина, Полска затвори аеродроми и подигна борбени авиони