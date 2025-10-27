Хеликоптер и борбен авион на американската морнарица се урнаа во Јужното Кинеско Море

Хеликоптер на американската морнарица и борбен авион се урнаа во Јужното Кинеско Море во рок од еден час за време на рутинските операции спроведени од истиот носач на авиони, соопшти американската морнарица, додавајќи дека целиот персонал е безбеден.

Инцидентите се случија додека претседателот Доналд Трамп беше во посета на Азија.

Зборувајќи со новинарите на бродот „Ер Форс Уан“ во понеделник, Трамп рече дека несреќите биле невообичаени и дека би можеле да се должат на „лошо гориво“, додавајќи дека веројатно наскоро ќе се знае што ги предизвикало.

Тихоокеанската флота на САД, во објава на X, изјави: „Сите вклучени лица се безбедни и во стабилна состојба. Причината за двата инцидента моментално е под истрага“.

Не ја откри локацијата на носачот на авиони „УСС Нимиц“, од кој и хеликоптерот и авионот извршувале рутински операции.

Кинеското министерство за надворешни работи понуди хуманитарна помош на Соединетите Американски Држави по несреќите, изјави портпаролот Гуо Џиакун на прес-конференција во понеделник.

Хеликоптер „Си Хок“ се урна околу 14 часот во недела, а кратко потоа, борбен авион „Ф/А-18Ф Супер Хорнет“ исто така се урна во Јужното Кинеско Море, соопшти морнарицата.