Министерот за одбрана Пит Хегсет изјави утрово дека „денес повторно ќе биде најинтензивен ден на напади во Иран“. Кратко пред изјавата, дадена на новинарите од Пентагон, тој рече дека „во последните 24 часа Иран испали најмал број ракети што досега ги испалил“, пренесува Асошиејтед Прес.

Трамп испраќа контрадикторни пораки: Претседателот во понеделник им рече на републиканските пратеници дека војната веројатно ќе биде „краток излет“, но неколку часа подоцна објави на социјалните мрежи дека „Ако Иран направи нешто што ќе го запре протокот на нафта во Ормутскиот теснец, тие ќе бидат погодени од Соединетите Американски Држави ДВАЕСЕТ ПАТИ ПОЈАКО отколку што биле погодени досега“.

Пазарот на САД се менува поради неизвесноста од војна: Берзата на САД се движеше низ маничен понеделник, преминувајќи од стрмен ран губиток до солиден добивка, бидејќи грижите се претворија во надеж дека војната со Иран можеби нема да трае толку долго. Цените на нафтата скокнаа од речиси 120 долари за барел, највисоко од 2022 година, назад кон 90 долари.

Бројот на жртви продолжува да расте: Во војната загинаа најмалку 1.230 луѓе во Иран, најмалку 397 во Либан и 11 во Израел, според официјални лица во тие земји.

Иран испали беспилотни летала кон Саудиска Арабија и Кувајт рано во вторникот, додека американскиот претседател Доналд Трамп испрати контрадикторни сигнали за тоа колку долго може да трае војната, поттикнувајќи неизвесност што предизвикува потреси на пазарите.

Саудиското Министерство за одбрана соопшти дека уништило беспилотни летала над богатиот со нафта источен регион на кралството, додека во Кувајт, Националната гарда соопшти дека соборила неколку во северните и јужните области на земјата.

Најновите напади на Иран врз соседните земји од Персискиот Залив доаѓаат откако Трамп доцна во понеделник им рече на републиканските пратеници дека војната веројатно ќе биде „кратка екскурзија“, но неколку часа подоцна се закани во објава на социјалните медиуми дека САД драматично ќе ги зголемат нападите ако Иран се обиде да го затвори Ормутскиот теснец.