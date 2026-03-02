Шефот на Пентагон, Пит Хегсет, изјави дека акцијата на САД и Израел против Иран е одговор на долгогодишното таргетирање на американската војска и интересите низ целиот свет од страна на Исламската република, пренесува НПР.

„Ние не ја започнавме оваа војна, но под водство на претседателот Трамп ќе ја завршиме“, рече тој.

Ова се првите изјави на администрацијата јавно пред новинарите откако во саботата започнаа американско-израелските воени операции против Иран и покрај неделите разговори со цел да се спречи конфликт. Таа операција – и одмаздата на Иран – резултираа со смртта на врховниот лидер на Иран и дел од неговото високо раководство, ги вклучија другите земји од Блискиот Исток во конфликтот и доведоа до смртта на четворица американски војници во Кувајт.

„Ова не е таканаречена војна за промена на режимот, но режимот сигурно се промени“, рече Хегсет. „И светот е подобар поради тоа“.

Генералот Ден Кејн, претседател на Здружениот генералштаб, им изјави на новинарите дека воената цел во Иран „ќе биде тешко да се постигне, а во некои случаи, ќе биде тешка и сурова работа“.

„Очекуваме да претрпиме дополнителни загуби и, како и секогаш, ќе работиме на минимизирање на загубите“, рече Кејн.

Хегсет рече дека целта на САД во Иран е да „ги уништиме ракетните закани, да ја уништиме морнарицата, без нуклеарно оружје“. Тој ја отфрли идејата дека конфликтот ќе биде продолжен или ќе се вклучи во градење на нацијата.

Кејн рече дека мисијата е „да се заштитиме и одбраниме себеси и, заедно со нашите регионални партнери, да го спречиме Иран да проектира моќ надвор од своите граници“.

Претседателот на Здружениот генералштаб рече дека дел од работата е резултат на „месеци, а во некои случаи и години, намерно планирање и рафинирање“.

Тој рече дека почетната фаза била насочена кон командната и контролната инфраструктура на Иран, поморските сили, локациите за балистички ракети и разузнавачката инфраструктура, „оставајќи го противникот без можност да види, координира или ефикасно да одговори“.

Трамп во неделата за „Њујорк тајмс“ изјави дека борбените операции ќе продолжат „четири до пет недели“ доколку е потребно – сè додека не се постигнат сите цели на САД. Тој не прецизираше кои се тие цели.

Претседателот објави две однапред снимени видео пораки откако започна конфликтот.