Најмалку 1.430 лица загинаа кога два силни земјотреси, еден по друг, минатата среда го погодија карипскиот брег на земјата, урнаа стотици згради и оставија десетици илјади луѓе да се водат како исчезнати. Голем дел од загинатите завршија во мртовечницата Бело Монте, каде што пристигнуваат и нивните роднини во надеж дека ќе ги идентификуваат своите најблиски, пренесува Гардијан.

Меѓу оние што чекаа пред жолтата зграда беше и Марџори Седењо, која во најразорниот земјотрес во Венецуела ги загуби мајка си, татко си и братот.

До 21 часот во петокот, Седењо успеала да го идентификува само својот 44-годишен брат Хозе Руиз, и тоа преку фотографија што ѝ ја покажала судската полиција. Нејзината мајка, 72-годишната Зоила Седењо, која работела како управител на зградата, и татко ѝ, 74-годишниот Хасинто Руиз, сè уште се под урнатините.

„Внатре е ужасно“, вели таа за мртовечницата. „Не можете ни да замислите колку е преполна… Ова е нешто што никому не би му го посакале. Тоа е незамислива трагедија.“

Едгар Ернандез, поранешен претседател на Националната асоцијација на погребални претпријатија на Венецуела, изјави дека погребните служби од целата земја донирале повеќе од 200 ковчези, вреќи за тела и друга неопходна опрема, истовремено помагајќи им на колегите кои работат на терен по катастрофата.

„Многу луѓе самите ги извлекуваат телата и ги носат со своите приватни возила во Бело Монте, затоа што таму има помал метеж и полесен пристап отколку до мртовечницата во Ла Гуаира, која целосно колабираше под притисокот на вонредната состојба“, рече Ернандез.

Во саботата, привремената лидерка на Венецуела, Делси Родригез, се обиде да ги охрабри потресените граѓани.

„Денес успеавме да спасиме 33 лица кои сè уште беа живи и сакам да ви се заблагодарам“, им рече таа на група странски спасувачи за време на телевизиски пренос.

Министерството за комуникации на Венецуела, исто така, настојуваше да прикаже слика на единство и посветеност во справувањето со трагедијата, објавувајќи видеа на кои владини спасувачки екипи со чекани и носилки извлекуваат преживеани, покриени со прашина, од урнатините.

Но, на улиците сè повеќе расте незадоволството поради, како што многумина сметаат, бавната реакција на властите, неподготвени да се справат со криза од вакви размери. Голем број граѓани велат дека во првите часови по катастрофата биле оставени сами да се снаоѓаат.

За време на посетата на едно од најтешко погодените подрачја во главниот град, Делси Родригез беше исвиркана и пречекана со негодување од локалното население.

„Владата не прави ништо за народот!“, извика еден од присутните.

Пред мртовечницата, неуморната работа на волонтерите, кои делеа вода, кафе и психолошка помош за трауматизираните семејства, беше во силен контраст со, како што ја опишуваат експертите, бавната официјална реакција. Тие сметаат дека причините се долгогодишното недоволно инвестирање во службите за итни случаи, но и огромните размери на природната катастрофа.