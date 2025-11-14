Од регулирање на цената на пилешкото месо до наметнување такси за цигарите, Хамас се стреми да ја прошири контролата врз Газа, додека американските планови за нејзината иднина бавно се обликуваат, велат жителите на Газа, додавајќи дека се сомневаат дека милитантната група ќе ја отстапи власта како што вети.

Откако прекинот на огнот започна минатиот месец, Хамас брзо ја врати својата контрола врз областите од кои Израел се повлече, убивајќи десетици Палестинци обвинети за соработка со Израел, кражба или други злосторства. Странските сили бараат групата да се разоружа и да ја напушти владата, но сè уште не се согласиле кој ќе ги замени.

Сега, десетина жители на Газа велат дека сè повеќе ја чувствуваат контролата на Хамас на други начини. Властите следат сè што влегува во областите на Газа што ги држи Хамас, наметнувајќи такси за некои приватно увезени стоки, вклучувајќи гориво, како и цигари, и казнувајќи ги трговците за кои се смета дека пренаплаќаат стоки, според 10 од жителите на Газа, од кои тројца се трговци со директно знаење.

Исмаил Ал-Тавабта, раководител на канцеларијата за медиуми на владата на Хамас, рече дека извештаите за оданочувањето на цигарите и горивото од страна на Хамас се неточни, негирајќи дека владата ги зголемува даноците.

„Властите извршуваат само итни хуманитарни и административни задачи, додека вложуваат напори за контрола на цените“, рече Тавабта. Тој ја повтори подготвеноста на Хамас да се предаде на нова технократска администрација, велејќи дека целта е да се избегне хаос во Газа: „Нашата цел е транзицијата да се одвива непречено“.

Хатем Абу Далал, сопственик на трговски центар во Газа, рече дека цените се високи затоа што не влегува доволно стока во Газа. Владини претставници се обидуваат да воведат ред во економијата проверувајќи стока и одредувајќи цени, рече тој.

Мохамед Калифа, кој пазарува во централната област Нусејрат во Газа, рече дека цените постојано се менуваат и покрај обидите да се регулираат. „Како берза е“, рече тој.

„Цените се високи. Нема приходи, околностите се тешки, животот е тежок, а зимата доаѓа“, рече тој.

Планот на американскиот претседател Доналд Трамп за Газа обезбеди прекин на огнот на 10 октомври и ослободување на последните живи заложници заробени за време на нападите врз Израел предводени од Хамас на 7 октомври 2023 година.

Планот повикува на воспоставување преодна власт, распоредување на мултинационални безбедносни сили, разоружување на Хамас и почеток на реконструкцијата.

Но, Ројтерс, повикувајќи се на повеќе извори, оваа недела објави дека де факто поделбата на Газа се чини сè поверојатна, при што израелските сили сè уште се распоредени на повеќе од половина од територијата, а напорите за унапредување на планот се неуспешни.

Речиси сите 2 милиони жители на Газа живеат во области контролирани од Хамас, кој ја презеде контролата врз територијата од Палестинската управа (ПА) на претседателот Махмуд Абас и неговото движење Фатах во 2007 година.

Гаит ал-Омари, виш соработник во тинк-тенкот Вашингтонски институт, рече дека активностите на Хамас имаат за цел да им покажат на жителите на Газа и на странските сили дека не може да се заобиколат.

„Колку подолго чека меѓународната заедница, толку повеќе се вкоренува Хамас“, рече Омари.

Запрашан за коментар за наводите на жителите на Газа дека Хамас наплаќа такси за некои стоки, меѓу другите пријавени активности, портпаролот на американскиот Стејт департмент рече: „Затоа Хамас не може и нема да владее во Газа“.

Нова влада во Газа може да се формира откако Обединетите нации ќе го одобрат планот на Трамп, рече портпаролот, додавајќи дека е постигнат напредок во формирањето на мултинационалните сили.

Палестинската власт притиска за збор во новата влада на Газа, иако Израел ја отфрла идејата таа повторно да управува со Газа. Фатах и ​​Хамас се во несогласување околу тоа како треба да се формира новото управно тело.

Мунтер ал-Хајек, портпарол на Фатах во Газа, рече дека активностите на Хамас даваат јасна индикација дека Хамас сака да продолжи да владее.

Во областите што ги држи Израел, малите палестински групи кои се спротивставуваат на Хамас имаат упориште, што е постојан предизвик за него.

Жителите на Газа продолжуваат да трпат тешки услови, иако по прекинот на огнот пристигна поголема помош.