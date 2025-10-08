Хамас понудил список на израелски и палестински заробеници, како дел од договорот за размена

Хамас денеска соопшти дека размениле список со имиња на израелски заложници и палестински затвореници што треба да бидат ослободени според договорот за размена. милитантите потенцираат дека се оптимисти во врска со разговорите во Египет за планот на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на војната во Газа.

Преговорите се фокусирани на механизмите за запирање на конфликтот, повлекувањето на израелските сили од Газа и договорот за размена, додаде палестинската група.

Времето за спроведување на првата фаза од иницијативата од 20 точки на претседателот Доналд Трамп досега не е договорено за време на разговорите во египетскиот туристички град Шарм ел Шеик, изјави палестински извор близок до преговорите.

Трамп изрази оптимизам за напредокот кон договор, на втората годишнина од нападот на Хамас врз Израел што го предизвика израелскиот напад врз Газа.

Тим на САД, вклучувајќи го специјалниот пратеник Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет на Трамп, кој беше пратеник за Блискиот Исток за време на првиот мандат на Трамп, ќе учествува во разговорите за план што е најблиску до замолчување на оружјето.

Но, официјални лица од сите страни повикаа на претпазливост во врска со изгледите за брз договор.

Израелскиот министер за стратешки прашања Рон Дермер – близок доверлив човек на премиерот Бенјамин Нетанјаху – треба да се придружи на разговорите попладнево, според израелски функционер.

Катарскиот премиер, шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, клучен посредник, и турскиот разузнавачки шеф Ибрахим Калин, исто така ќе учествуваат во преговорите за прекин на огнот во Шарм ел-Шеик.

Хамас сака траен, сеопфатен прекин на огнот, целосно повлекување на израелските сили и итен почеток на сеопфатен процес на реконструкција под надзор на палестинско национално технократско тело.

Израел, од своја страна, сака Хамас да се разоружа, што групата го отфрла.

Американските претставници сугерираат дека првично сакаат разговорите да се фокусираат на запирање на борбите и логистиката за тоа како ќе бидат ослободени израелските заложници во Газа и палестинските притвореници во Израел.

Во отсуство на прекин на огнот, Израел продолжи со својата офанзива во Газа, зголемувајќи ја својата меѓународна изолација.

Глобалниот бес се зголеми против нападот на Израел, кој внатрешно го расели речиси целото население на Газа и предизвика криза со глад. Повеќе експерти за човекови права, научници и истрага на ОН велат дека тоа е геноцид. Израел ги нарекува своите дејствија самоодбрана по нападот на Хамас во 2023 година.

Според властите во Газа, околу 67.000 луѓе се убиени во израелскиот напад. Тој следеше по нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, кога 1.200 луѓе беа убиени, а 251 беа однесени во Газа како заложници.