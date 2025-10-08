сре, 8 октомври, 2025

Хамас понудил список на израелски и палестински заробеници, како дел од договорот за размена

По нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, кога 1.200 луѓе беа убиени, 251 беа однесени во Газа како заложници

Сања НаумовскаОд: Сања Наумовска

-

Фото: https://x.com/Israel

Хамас денеска соопшти дека размениле список со имиња на израелски заложници и палестински затвореници што треба да бидат ослободени според договорот за размена. милитантите потенцираат дека се оптимисти во врска со разговорите во Египет за планот на американскиот претседател Доналд Трамп за прекин на војната во Газа.

Преговорите се фокусирани на механизмите за запирање на конфликтот, повлекувањето на израелските сили од Газа и договорот за размена, додаде палестинската група.
Времето за спроведување на првата фаза од иницијативата од 20 точки на претседателот Доналд Трамп досега не е договорено за време на разговорите во египетскиот туристички град Шарм ел Шеик, изјави палестински извор близок до преговорите.
Трамп изрази оптимизам за напредокот кон договор, на втората годишнина од нападот на Хамас врз Израел што го предизвика израелскиот напад врз Газа.
Тим на САД, вклучувајќи го специјалниот пратеник Стив Виткоф и Џаред Кушнер, зет на Трамп, кој беше пратеник за Блискиот Исток за време на првиот мандат на Трамп, ќе учествува во разговорите за план што е најблиску до замолчување на оружјето.
Но, официјални лица од сите страни повикаа на претпазливост во врска со изгледите за брз договор.
Израелскиот министер за стратешки прашања Рон Дермер – близок доверлив човек на премиерот Бенјамин Нетанјаху – треба да се придружи на разговорите попладнево, според израелски функционер.
Катарскиот премиер, шеикот Мохамед бин Абдулрахман ал-Тани, клучен посредник, и турскиот разузнавачки шеф Ибрахим Калин, исто така ќе учествуваат во преговорите за прекин на огнот во Шарм ел-Шеик.
Хамас сака траен, сеопфатен прекин на огнот, целосно повлекување на израелските сили и итен почеток на сеопфатен процес на реконструкција под надзор на палестинско национално технократско тело.
Израел, од своја страна, сака Хамас да се разоружа, што групата го отфрла.
Американските претставници сугерираат дека првично сакаат разговорите да се фокусираат на запирање на борбите и логистиката за тоа како ќе бидат ослободени израелските заложници во Газа и палестинските притвореници во Израел.
Во отсуство на прекин на огнот, Израел продолжи со својата офанзива во Газа, зголемувајќи ја својата меѓународна изолација.
Глобалниот бес се зголеми против нападот на Израел, кој внатрешно го расели речиси целото население на Газа и предизвика криза со глад. Повеќе експерти за човекови права, научници и истрага на ОН велат дека тоа е геноцид. Израел ги нарекува своите дејствија самоодбрана по нападот на Хамас во 2023 година.

Според властите во Газа, околу 67.000 луѓе се убиени во израелскиот напад. Тој следеше по нападот на Хамас на 7 октомври 2023 година, кога 1.200 луѓе беа убиени, а 251 беа однесени во Газа како заложници.

ПОВРЗАНО

Подглавна секција

Специјалниот претставник Виткоф и зетот на Трамп, Кушнер ќе се приклучат на преговорите за Газа во Египет

Американскиот специјален претставник Стив Виткоф и зетот на американскиот претседател Доналд Трамп, Џаред Кушнер, денеска ќе се приклучат на разговорите за мировниот план за...
Повеќе
Подглавна секција

Израел пресретна уште една флотила со помош за Газа, и покрај критиките за лошиот третман на активистите

Нова флотила со помош наменета за Газа беше пресретната од израелската армија, неколку дена откако притворањето на активисти од бродовите упатени кон територијата разурната...
Повеќе

Најнови

Подглавна секција

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на локалните избори...
Повеќе
Македонија

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Празен куфер, кој бил оставен од две лица на плоштадот „ВМРО“ пред седиштето на партијата ВМРО-ДПМНЕ, ги испразни околните згради, потврдија од Министерството за внатрешни работи (МВР). Како што оттаму информираат, лице...
Повеќе
Балкан

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Од Академскиот плениум во Србија информираат дека сајтот stopbrutalnosti.com, каде што се следат случаите на насилство во Србија, официјално е лансирана денес. Овој заеднички проект на IT Blokada и Академскиот пленум...
Повеќе
Ctrl - Z

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Нобеловата награда за хемија им беше доделена на тројца научници кои создадоа револуционерни порозни материјали кои можат да собираат вода од пустинскиот воздух, да собираат јаглерод диоксид од индустриските капацитети и...
Повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Полицијата ја привела А.А. (43) од Тетово која се сомничи дека е вмешана во обидот за убиство на нејзиниот сопруг Зекирија Шаини од Слупчане, носител на советничка листа на...

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните

Нобеловата награда за хемија доделена на научници за работа на порозни материјали

Тетовец доби кривична пријава оти бесправно градел во Националниот парк Шар планина

АВМУ се пофали дека судот одбил дел од тужбата на Левица за платено политичко рекламирање

Небезбедни оброци за децата: Инспектори откриле валкани кујни и ризична храна во градинки и училишта

МЕТА ИЗБОР

ГАЛЕРИЈА

Освен ако е изрично наведено поинаку, содржините на Мета.мк се заштитени со лиценцата Криејтив комонс "Наведи извор - Некомерцијално 2.5"
Прочитајте повеќе

Приведена сопругата на Зекирија Шаини, се сомничи за поврзаност со обидот за негово убиство

Празен куфер го евакуираше цел плоштад „ВМРО“

Академски Пленум: Лансиран е сајтот со база на податоци за насилство врз граѓаните