Хамас на преговори во Каиро се согласи на двомесечно примирје и ослободување на израелските заложници

Хамас се согласи со најновиот предлог од регионалните медијатори за договор за прекин на огнот во Газа и ослободување на заложниците со Израел, изјави извор од палестинската вооружена група за Би-Би-Си. Се вели дека предлогот од Египет и Катар се базира на рамката што ја предложи американскиот претставник Стив Виткоф во јуни.

Со него, Хамас ќе ослободи околу половина од 50 преостанати израелски заложници – од кои се верува дека 20 се живи, во две групи за време на почетното 60-дневно примирје. Исто така, ќе има преговори за трајно примирје.

Не е јасно каков ќе биде одговорот на Израел, бидејќи кабинетот на премиерот Бенјамин Нетанјаху минатата недела соопшти дека ќе прифати договор само ако сите заложници бидат ослободени одеднаш.

Во видео објавено откако се појавија извештаите за одобрување од страна на Хамас, Нетанјаху не коментираше директно, но рече дека од нив може да се добие еден впечаток – Хамас е под огромен притисок.

Во меѓувреме, началникот на Генералштабот на израелската војска, генерал-потполковник Ејал Замир, изјави дека се наоѓа на пресвртница во 22-месечната војна, со фокус на засилување на нападите против Хамас во Газа.

Ова се случи откако сведоци на терен во Газа објавија дека израелските тенкови, поддржани од воздушни и артилериски напади, направиле изненадувачки напредок во јужната населба Сабра и опколиле училишта и клиника управувана од ОН во која се сместени стотици раселени лица.

Подоцна оваа недела, се очекува израелскиот кабинет да го одобри планот на војската за окупирање на Газа, каде што интензивираните израелски напади веќе предизвикаа илјадници луѓе да избегаат.

Нетанјаху ја објави намерата на Израел да ја прошири својата офанзива и да ја освои цела Газа – вклучувајќи ги и областите каде што повеќето од нејзините 2,1 милиони палестински жители побарале засолниште – откако индиректните разговори со Хамас за договор за прекин на огнот пропаднаа минатиот месец.

Делегација на Хамас, предводена од главниот преговарач на групата, Калил ал-Хаја, е во Каиро од минатата недела, каде што се среќава со медијатори кои гледаат можност за нов договор.

Во понеделникот наутро, висок функционер на Хамас изјави за Би-Би-Си дека делегацијата разгледува нов предлог за прекин на огнот што го добила претходниот ден.

Премиерот на Катар, шеикот Мохамед бин Абдул Рахман Ал Тани, исто така го посети египетскиот главен град за да изврши максимален притисок врз двете страни за што е можно поскоро постигнување договор, изјави египетскиот министер за надворешни работи Бадр Абделати.

Зборувајќи за време на сопственото патување на граничниот премин Рафах со Газа, Абделати ја нагласи итноста од постигнување прекин на огнот за ублажување на длабоката хуманитарна криза на палестинската територија.

Во понеделник вечерта, извор од Хамас изјави за Би-Би-Си дека групата доставила писмен одговор до медијаторите велејќи дека се согласува со предлогот за прекин на огнот без никакви измени или услови.

Според палестински функционер запознаен со разговорите, предлогот го отсликува оној што го презентираше Стив Виткоф пред два месеци, кој Хамас го отфрли.

Виткоф предложи 60-дневно примирје кое би значело ослободување на 10 живи заложници од страна на Хамас и телата на 18 други заложници во замена за палестински затвореници кои се држат во израелските затвори. Тој исто така рече дека за време на примирјето ќе се водат сериозни преговори за прекин на војната.

Во неделата вечерта, стотици илјади Израелци се собраа во Тел Авив за да побараат нивната влада да се согласи на договор со Хамас за веднаш да се прекине војната и да се вратат сите заложници дома.

Семејствата на заложниците стравуваат дека уште една офанзива во градот Газа би можела да ги загрози оние што се држат таму.

„Се плашам дека мојот син ќе биде повреден“, рече Дани Миран, чиј 48-годишен син Омри е држен во заложништво 682 дена.

Нетанјаху ги обвини демонстрантите за зацврстување на преговарачката позиција на Хамас.

Палестинците, исто така, повикаа на итен прекин на војната на протестот во градот Газа во понеделник.

„Хамас и неговите барања, како и барањата за кои се преговара, не ме претставуваат. Сакам да живеам во мир. Сакам мир во умот. Нашето единствено барање е мир и безбедност за нашите деца“, изјави една жена за локален новинар-фриленсер кој работи за Би-Би-Си.