Хамас е под притисок од сите страни додека се разгледува планот на Трамп за Газа

Хамас не беше вклучен во преговорите што доведоа до планот на Трамп, кој ја повикува исламистичката милитантна група да се разоружа, барање што претходно го отфрли

Предлогот за прекин на огнот во Газа, предложен од САД, во вторникот се потпираше на одговорот на Хамас на планот од 20 точки, за кој претседателот Доналд Трамп рече дека е „премногу блиску“ до прекин на двегодишниот конфликт во енклавата, пренесува Ројтерс.

Медијаторите Катар и Египет го споделија документот со Хамас доцна во понеделникот откако израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху застана покрај Трамп во Белата куќа и вети поддршка за предлогот, бидејќи рече дека ги исполнува воените цели на Израел.

Хамас не беше вклучен во преговорите што доведоа до планот на Трамп, кој ја повикува исламистичката милитантна група да се разоружа, барање што претходно го отфрли.

Извор близок до Хамас изјави за Ројтерс дека планот е „целосно пристрасен кон Израел“ и наметнува „невозможни услови“ што имаат за цел да ја елиминираат групата.

Сепак, официјален претставник информиран за разговорите изјави за Ројтерс рано во вторникот дека преговарачите на Хамас „ќе го разгледаат со добра намера и ќе дадат одговор“.

Трамп го предупреди Хамас дека доколку ја отфрли неговата понуда, Израел ќе има целосна поддршка од САД да преземе каква било акција што ќе ја смета за неопходна.

Планот предвидува итен прекин на огнот, размена на сите заложници што ги држи Хамас за палестински затвореници што ги држи Израел, постепено повлекување на Израел од Газа, разоружување на Хамас и воведување преодна влада предводена од меѓународно тело.

Многу елементи од 20-те точки беа вклучени во бројни договори за прекин на огнот предложени во текот на последните две години, вклучувајќи ги и оние прифатени, а потоа отфрлени во различни фази и од Израел и од Хамас.

Еден од главните услови на Хамас од почетокот на војната беше целосно повлекување на Израел од Газа во замена за ослободување на преостанатите заложници. И додека групата ја искажа својата подготвеност да се откаже од административната власт, таа постојано ја отфрла можноста за разоружување.

„Она што Трамп го предложи е целосно усвојување на сите израелски услови, кои не им даваат на палестинскиот народ или на жителите на Појасот Газа никакви легитимни права“, изјави за Ројтерс палестински функционер, кој побара да не биде именуван.

Сепак, Хамас се соочува со значителен притисок да го прифати планот, а министрите за надворешни работи на Саудиска Арабија, Јордан, Обединетите Арапски Емирати, Катар и Египет ја поздравија иницијативата.